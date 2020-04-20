صفقة نيوكاسل

إحساس غريب يرافقك وأنت تدخل ملعب سانت جيمس بارك، تحس برعشة ورهبة وأنت تشاهد منظر المدرجات الممتلئة.. حياة أخرى.. عالم مختلف عن ما تعودنا عليه في ملاعب الكرة. لا يوجد مقعد خالٍ ولا فراغ متروك، فالأبيض والأسود يغطيان كل الثقوب.. ثم تُحبس الأنفاس وتتسمر العيون ويخيّم الصمت ولا تسمع إلا دقات القلوب بانتظار لحظة الانفجار..

عندما يسجل نيوكاسل تعرف معنى الاحتفال.. مرحبًا بك في معقل الماكبايس.. فجمهور نيوكاسل يونايتد لا يشبهه جمهور. ملعب النادي تحفة فنية تسحر العقول، ولكنه مرعب لكل الخصوم، فالفوز عليهم في قلعتهم كان حلم جوزيه مورينيو في كل العصور.

اتصل بي أحد زملاء الدراسة الإنجليز فرحًا بالأخبار المتداولة عن شراء نادي نيوكاسل من مالكه الحالي مايك أشلي، الذي بقي أكثر من 10 أعوام في مكانه، ولكنه لم يحظَ أبدًا برضا العشاق. سبب غضب الجماهير على أشلي أنه لم يقدّر اسم النادي ولم يفعل شيئًا لإعادته لأمجاده التي يحلم بها سكان المدينة.

ذكرت مجلة فوربس أن الوقت الحاضر يبدو أفضل وقت لشراء نادي نيوكاسل يونايتد، فقيمته أصبحت منخفضة بسبب انتشار كورونا، كما أن رواتب اللاعبين أقل من وست هام يونايتد وكريستال بالاس. النادي محط أنظار الكثير من المستثمرين لعقود لأنه يملك تاريخًا طويلًا يمكن استعادته، كما أنه يملك جماهيرية طاغية جعلته في المركز الخامس في الحضور الجماهيري بين أندية إنجلترا، رغم تراجع نتائجه وابتعاده عن البطولات. ما يجعل المخاطرة منخفضة هو الدخل العالي للنادي، فترتيبه 19 على العالم من حيث الدخل، متراجعًا عن المركز الخامس عندما كان في أحسن حالاته.

من الناحية الفنية يملك نيوكاسل كل مقومات النجاح، فالنادي في وسط الترتيب غير مهدد بالهبوط، لذلك هناك مساحة واسعة للتطوير وتحويل الفريق إلى منافس حقيقي لأندية المقدمة خلال المواسم المقبلة.

الأهم اختيار مدرب عظيم يستطيع إعادة أمجاد السير بوبي روبسون، ويضع نيوكاسل في مكانه الطبيعي بين الكبار. مشكلة الهداف بحاجة لحل سريع فالفريق يعاني من قلة التسجيل، فهو أقل الأندية تسجيلًا في الدوري الممتاز. كيف رضي مايك أشلي بضعف الهجوم بعد أن كان كابتن نيوكاسل آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

أتمنى التوفيق لمالك النادي الجديد، سأعود للكتابة عن هذا النادي العريق بمجرد إعلان الصفقة بشكل رسمي.

*نقلا عن الرياضية السعودية