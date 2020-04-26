"ثغرة اليمنى" شغل سماسرة

كل شوية تخرج شائعات عن أزمة أو مشكلة فنية كروية ، ويردد الاعلام والخبراء كلام يصبح بمثابة القضية المطلوب علاجها حتى لو صرفت ملايين الدولارات..وهذه الأيام مع توقف النشاط لا حديث في كواليس الاهلى والزمالك وبين جمهورهم إلا عن ثغرة الجبهة اليمنى وحاجة الفريقين للاعبين في مركز الظهير الأيمن رغم ان الحقيقة لا توجد مشكلة .

في الزمالك ومنذ ازمة هروب التونسى حمدى النقاز ، والكل يتحدث عن حاجة الأبيض لظهير ايمن مع حازم إمام رغم ان الصاعد أحمد عيد شارك في 4 مباريات وتألق بشكل لافت للانظار ويمكن الاعتماد عليه كما تحدث الفرنسي كارتيرون المدير الفني مع إدارة الزمالك ..و النجوم القدامى الكبار في القلعة البيضاء يؤكدون أن حازم إمام مازال يمتلك القدرة على قيادة اليمنى بكفاءة والدليل ظهوره المتميز في المباريات الأخيرة للابيض قبل التوقف ، وأحمد عيد البديل القوى الجاهز بدون أي قلق .

وفى الأهلي يتحدث البعض عن أزمة كبيرة في الجبهة اليمنى للفريق الأحمر بعد رحيل أحمد فتحى إلى بيراميدز بعدما رفض تجديد عقده ، ونسى الجميع ان هناك محمد هانى اللاعب الواعد الذى يشارك منذ عدة مواسم وانضم للمنتخب الأول كثيرا ويعد من أفضل ظهيرى الجنب في مصر ، كما أن هناك باسم على لاعب الأهلي المعار للجونة ، تألق مع النادى الساحلي وقدم أداء رائع يجعله يستحق العودة للقلعة الحمراء ، بخلاف وجود أكثر من لاعب يستطيع العب في مركز فتحى حال أصابة هانى .

إذن لا توجد مشكلة خطيرة تجبر القطبين على الرضوخ لضغوط السماسرة والاعيبهم لرفع الأسعار مثل الدخول في معارك لضم رجب بكار من بيراميدز ودفع عشرات الملايين ، أو البحث في شمال افريقيا ..لا توجد أزمات الجبهة اليمنى تمام في الاهلى والزمالك ، زى اليسرى مفيش مشكلة حقيقية ، كلها شغل سماسرة وتسخين رغم ان الكفاءات موجودة بكثرة في القطبين .



*نقلاً عن اليوم السابع المصرية