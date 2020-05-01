حذر مسؤول بالفيفا من عودة دوريات كرة القدم قبل سبتمبر المقبل مطالبًا بمزيد من الصبر، وقال ممارسة الكرة ستكون آمنة وممكنة إذا أصبح التلامس أمرًا طبيعيًّا.. هذا بالوقت الذي أعلنت فيه عدة دوريات أهمها الإنجليزي/ البريميرليغ والألماني/ البوندسليغا العودة مطلع يونيو المقبل.

الدوريات العربية أعلنت عودتها الإماراتي مايو والمصري والبحريني يوليو، بينما أعلنت فرنسا كثالث دولة إلغاء دوري هذا العام بسبب كورونا بعد هولندا وبلجيكا. كما طالب الرئيس الفرنسي قادة أوروبا بإلغاء دوريات كرة القدم هذا العام.

وأعلن ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم أن عودة الدوري بأغسطس لو سمحت الظروف، علمًا أنه لم يطرح قرار إلغاء الدوري وهذا من مصلحة الجميع. كما أن الاستئناف قرار عادل للجميع أيضًا، المتبقي ثماني جولات وأي قرار يتخذ يستند على مصلحة وسلامة الإنسان أولاً تلك التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين بكلمته “حفظه الله ورعاه” وقرارات وزارة الرياضة تأتي متماشية ومتناغمة مع قرارات وتوصيات وزارة الصحة السعودية التي تعمل الآن كل القطاعات وفق توصياتها وأهدافها.

استئناف الدوري وإن كانت الأمور شبه محسومة بالمقدمة للهلال المتصدر بفارق كبير عن الجميع، وهو معروف بقوته واستعداده، لكن ماذا عن فرق مؤخرة الترتيب؟! هناك هبوط وصعود وفرق تنتظر سنوات طوال تعمل ليل نهار من أجل إعلان لحظة الصعود، فمثلاً “العين” من الأطاولة/ الباحة يتصدر دوري الدرجة الأولى منذ وقت وعمل منذ أربع سنوات لأجل الصعود لدوري المحترفين وهذه فرصته التي ينتظرها، ومن الظلم وأدها بأي إلغاء، فربما لن تساعده الظروف مرة أخرى.. كما أن من مصلحة الكرة السعودية صعود فرق جديدة من مناطق مختلفة لدوري المحترفين حتى يكون هناك توزيع عادل للفرق، وتحديدًا من الجنوب التي قدمت الموسم الماضي فريقي أبها وضمك، والباحة تزخر بالمواهب الكروية وعشاق كرة القدم وهذه فرصته إن حافظ عليها باقي الجولات..

جميع القطاعات الحكومية تعمل وفق منهجية/ آلية موحدة وفق توصيات وتوجيهات وزارة الصحة السعودية التي تعمل ليل نهار بلا كلل أو ملل، ونحن لا علاقة لنا بالآخرين، بل بما فيه فائدة ومصلحة الإنسان مواطنا/ مقيمًا والمصلحة العامة، وأوصي متى استكمل الدوري بأغسطس أن يتم لعب أول خمس جولات دون جمهور وآخر ثلاث بجمهور إن سارت الأمور طبيعية، وبغض النظر عن فرق الصعود والهبوط وحسم الدوري.. أيضًا تحديد الفرق المتأهلة إلى لعب بدوري أبطال آسيا..

*نقلا عن الرياضية السعودية