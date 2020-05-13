الوحدة الأحق بالدوري!

• ننسى أحياناً أنفسنا ونذهب إلى مناطق ليست من اختصاصنا كإعلاميين.!



• مهمتنا أن ننقل الحقيقة (خبراً) ونكتب كل الحقيقة (رأياً).!



• فهل حقاً نفعل ذلك.؟



• في الأندية لم يعد هناك خط فاصل بين النجاح والفشل في ظل تغيير التركيبة بل هناك فشل معلن ونجاح تحكمه بطولة قدم في نهاية الموسم.!



• فهل حقاً تقاس الأمور هكذا.؟



• قلت وما زلت أقول وسأظل أقول إن الأندية قادمة على كوارث مالية قد تعصف بها ما لم يكن هناك تدخل من وزارة الرياضة للسيطرة على الوضع قبل أن يأخذ أبعاداً أخرى.!



• فلماذا تحدث ناد وصمت الجميع.؟



• كبر السؤال حول الهلال والنصر سؤال معني بالحروب الإعلامية التي وصل فيها الخلاف حد (اسكت وأص ولا كلمة).!



• فماذا تقترحون نبدأ بـ(أص أو اسكت).!



• صديقي الوحداوي راق له اقتراح الزميل عبدالعزيز الهشبول حول تتويج الوحدة وترك الأول والثاني فقلت لو أخذنا اقتراحات الهشبول على محمل الجد لأصبح الهلال «ملكي» والأهلي «زعيم».!



• والا أيه يا صديقي الوسيم.!



• أسوأ أنواع الحروب في الأندية هي من داخل الأندية الكل عانوا منها إلا الهلال.!



• نحتاج إلى الوصفة يا هلال لكي نعممها على الأهلي والاتحاد.



• فأنت كريم وعملاقا جدة يستاهلان.!



• #جازان⁩ أرض العلماء والأدباء والشعراء، الفن والأفنان، الفل والريحان، الأبطال والبطولات.



والأحساء⁩ أرض الخيال وعاصمة النخيل، أرض الكرم والكرامة، البساتين والعيون، الماضي والحاضر والمستقبل.!



• هكذا غرد الكابتن سامي الجابر معتذراً عن تلك الزلة غير المقصودة.!



• السؤال هل يعتذر الشتامون لسامي.؟



• يُبدي نصراويون غضباً من انشغال إعلامي بناديهم ولكن المتخصصين بالإعلام يرون ذلك دليل قوة وقيمة.. هذا دليلهم: حقق الهلاليون حلمهم بالعالمية بعد معاناة طويلة ولكن ما كتبوه وقالوه عن عالمية ⁧النصر⁩ أضعاف ما كتبوه وقالوه عن عالميتهم! ⁧



• هذا قول (محمد الدويش) أما هدفي غير المحتسب فستجدونه في متن المقال.

*نقلا عن عكاظ السعودية