الموهبة والاحترام وبدوى عبدالفتاح

عتاب راق ورقيق ومهذب من القارئ على عبدالرحمن، لأننى حين تحدثت عن فرسان الكرة المصرية الذين انتصروا لمبادئهم وأخلاقهم قبل الانتماء الصادق والحقيقى لأنديتهم.. توقفت أمام حكايتين بالتحديد.. إبراهيم يكن فى الأهلى عام 1926، وعلى خليل فى الزمالك عام 1979.. ورغم أننى لم أقل إنهما الوحيدان اللذان قاما بذلك.. إلا أن عتاب على عبدالرحمن كان فى محله تماما لأنه كان من الضرورى أن أذكر أيضا حكاية أحد النجوم الكبار والموهوبين والهدافين فى الكرة المصرية ونادى الترسانة وهو بدوى عبدالفتاح.. ففى مباراة للترسانة أمام اتحاد السويس فى السويس.. أوشكت المباراة على الانتهاء بالتعادل دون أهداف.

وفجأة يسدد بدوى عبدالفتاح الكرة بقوة فتدخل المرمى من خارجه وأنهى الحكم الدولى مصطفى كامل منصور المباراة بفوز الترسانة.. وحاول أمين الإسناوى، كابتن السويس، إقناع الحكم بعدم صحة الهدف، وطلب شهادة بدوى عبدالفتاح.. وأكد النجم الكبير للحكم وللجميع أن الهدف غير صحيح.. وأعيدت المباراة وفاز بدوى عبدالفتاح باحترام الجميع الذى لم يكن جديدا على هذا اللاعب المهذب والموهوب الذى بدأ مشواره مع الكرة فى النادى الإسماعيلى قبل انتقاله للترسانة، حيث لمع وتألق وانضم لمنتخب مصر كأحد نجومه الكبار.. وكان هداف بطولة أمم إفريقيا الثالثة 1962 فى إثيوبيا التى احتلت فيها مصر المركز الثانى.. كما كان أحد نجوم الترسانة الذين فازوا ببطولة الدورى العام 1963.. وحين استضاف الأهلى نادى بنفيكا البرتغالى 1962.. استعان ببدوى عبدالفتاح الذى أحرز هدفين فى مرمى بنفيكا ليفوز الأهلى على بطل أوروبا وقتها لعامين متتاليين.

وقرر صلاح الدسوقى، رئيس الأهلى، بعد هذا الموقف الأخلاقى فى ملعب السويس تكريم بدوى عبدالفتاح فى حفل خاص مع هدية خاصة من رئيس الأهلى الذى كان وقتها محافظا للقاهرة أيضا.. وفى 1969 انتقل بدوى ليختتم حياته الكروية لاعبا فى النادى الأوليمبى ويتجه بعدها للتدريب فى الترسانة والأوليمبى والمقاولون والمريخ السودانى ومنتخب مصر العسكرى.. وكان بدوى، سواء فى الملاعب أو خارجها، شديد الرقى، ولم يخطئ فى حق أى أحد، ولم يكن من هواة الصخب والبحث عن الشهرة والأضواء بأى ثمن، وبقى كذلك حتى وفاته 2007.. ومن المؤكد أن هناك نجومًا كثيرين غير إبراهيم يكن وعلى خليل.. وبدوى عبدالفتاح أيضا.

*نقلا عن المصري اليوم