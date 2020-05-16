صفقة تيغالي وإدارة العميد

تمكنت إدارة نادي النصر من كسب صفقة مهمة، وتعويض انتهاء عقد الإسباني نيغريدو، الذي يبدو أنه يمتلك عدة عروض لا سيَّما من قبل ألميريا، وكان من الصعب أن يجدد للعميد، لذلك فرض شروطاً لا تتوافى مع عمره، على الرغم من أنه سجل الإضافة وأثبت وجوده مع الفريق، ولكن التخلص منه كان أفضل قرار.

ويحسب لإدارة نادي النصر، التعاقد مع سيبيستيان تيغالي، الذي سيستفيد العميد من وضعه في خانة اللاعب المواطن، وسيسمح للفريق بكسب لاعب أجنبي إضافي، ناهيك عن قيمة تيغالي الفنية باعتباره هدافاً من طراز عالٍ جداً، وشاهدنا مع قدمه مع الوحدة طيلة السنوات الماضية.

إدارة العميد دائماً ما تكسب الصفقات وتضيف اللاعبين المميزين للنادي، لكن في الموسم الماضي لم يتمكن النادي من توفير الأجانب المميزين، بالإضافة إلى غياب الانسجام وسط العناصر الجديدة واللاعبين القدامى، ناهيك عن غياب حلقة مهمة جداً في الفريق، وهي التي تنقص النصر عن المنافسة على كافة الألقاب.

وفقاً للإمكانات المتوفرة في نادي النصر، فإن يجب أن يكون منافساً دائماً على الألقاب المحلية والخارجية أيضاً، لكنه دائماً ما يعاني في العمل الإداري، وتجد هناك عدم استقرار في الجهاز الفني، وشاهدنا في السنوات الماضية كم مرة استبدل فيها المدربين، إضافة إلى المشاكل الداخلية التي حدثت وسط الفريق، والجميع يعرف ما أتحدث عنه، ومن مصلحة الأزرق تدارك هذه الأخطاء من أجل تحقيق ما يصبو إليه النادي وهو لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 3 عقود.

إذا أراد النصر التتويج بلقب الدوري، عليه أولاً التخلص من اللاعبين الذين يقصمون ظهر الفريق في كل فترة مهمة، والإبقاء على من يريد اللعب من أجل شعار النادي أولاً، وليس بهدف المبالغ المادية، لأن الانتماء والروح أهم من كل شيء، إضافة إلى الاستقرار على مدرب يمتلك ثقافة تحقيق البطولات، وليس المنافسة فقط، ويبقى الجانب الأكبر على عاتق مجلس الإدارة الذي يجب أن يكون قريباً من اللاعبين ويقف معهم في كافة الأوقات ويساندهم ويقربهم من بعضهم البعض، مع الابتعاد عن حل المشاكل بالطرق السابقة التي دائماً ما كانت تنعكس على الفريق.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية