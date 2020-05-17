الأهلي يتحدث أرقاماً

• يا صغار السن....!!

أقبل منكم الحديث عما ترونه وما تعتقدون به أما أن تتحدثوا عن تاريخ الأندية وبطولاتها ففي هذا تعدٍّ على الثوابت!

• أيها الأنيقون مظهراً قبل أن تشرعوا في الحديث عن التاريخ عودوا إلى مراكز المعلومات في الأندية وفي الصحف واقرأوا وتمعنوا في الأرقام من أجل تكونوا فكرة على الأقل وتتعرفوا على التاريخ كما ينبغي فإني لكم ناصح أمين!

• لعبة الببجي التي تضيعون من خلالها ساعات لن تضيف لكم إلا مزيداً من الجهل والتجهيل إن أردتم أن تكونوا فرسان المستقبل في الإعلام الرياضي فما يقدمه بعضكم اليوم عبر البرامج التلفزيونية وتويتر عبث لا يرقى إلى مستوى المأمول منكم!

• هلال عالمي والنصر ليس عالمي والاتحاد ليس العميد والأهلي بلا تاريخ كلام لا محل له من الإعراب في قانون الإعلام الذي أعرفه!

• احتجنا سنوات حتى نكتب المقال الصحفي ومثلها حتى نظهر تلفزيونياً ونسمع إذاعياً فهل أدركتم ماذا أتحدث عنه!

• لا ألغي هنا وعيكم ولا أستكثر عليكم هذا الحضور بقدر ما أنصحكم فقط أن تبتعدوا عن تاريخ هو ليس لكم ولا مطلوب منكم!

• والحديث نفسه لبعض المذيعين الجدد الذين لا يفرقون بين الإثارة والدلاخة والأخيرة أهدف من خلال الاستعانة بها للتأكيد على أن بعضهم كذلك والشاطر يعرف نفسه!

(2)

• التاريخ أرقام وليس عبارات مرصوصة وكلاما يتم تأطيره بمقولات سارتر أو حكم الحكماء ولهذا قدم الأهلي أرقامه على أنه أكثر نادٍ حقق بطولات خارجية فعلى ماذا تتجادلون!

• وعلى النطاق العام الأهلي نادي الألف بطولة وليس بحاجه منكم إلى شهادة أو إثبات فاهتموا بتنظيف عقولكم من عفن التعصب وقلوبكم من سواد منكم وإليكم!

• قلت ذات عام الأهلي نادٍ والبقية فرق وما زلت أرددها لعل وعسى تفهمون!

(3)

• ديون الاتحاد تتكاثر عاما بعد عام والتسديد الموسمي ليس حلا يا وزارة الرياضة!

• هناك سر خلف هذه الأرقام يجب أن تصلوا له إذا أردتم إخراج الاتحاد من هذه الدوامة أما السداد فهو مسكن وقتي!

• ومضة

• ‏«دائمًا يُبهرني الشخص الذي يخاف من أثر كلماته في قلب غيره».

هذا ما قاله جبران فماذا أنتم قائلون؟



*نقلاً عن عكاظ السعودية