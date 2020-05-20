ألا يوجد غير منصور!

• كل الأندية هدوء إلا الأهلي!

• فمن يفسر لي سر هذا الصخب الذي يواكب الأهلي يستاهل أن أقول له أنت صح ومن لم يستطع فعليه أن يسأل «صحافيون بلا حدود» فلربما عندهم تفسير مهني لهذا الوضع الأهلاوي!

• كل الأندية تحاول تجاوز أزماتها بهدوء وحلها دون أن يشعر أحد إلا الأهلي فملفاته تكشف يومياً والمستهدف كالعادة (المشرف)!

• المشرف طبعاً الأمير منصور بن مشعل والذي منذ قدومه للأهلي ومكنة التشويه يرتفع معدلها وإذا عرف السبب بطل العجب!

• إن سقط مسمار في بنيان أو مقر الأهلي قالوا هذا بسبب المشرف!

• إن قال عامل لم أستلم حقوقي من ستة أشهر قالوا أين المشرف عن هذا العامل؟

• إرث عمره سنوات في الأهلي مرتبط بعقود وأرقام مالية بدأت تظهر اليوم ومطالب المشرف بدفعها دون أن نعرف ليش وكيف!

• القضية في الأهلي اليوم ليست في كيف نتعامل مع الواقع واقع أزمة عالمية وليست محلية بقدر ماهي كيف نشوه المشرف؟

• كل الأندية بدأت في التواصل مع وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم لتبادل الآراء ومواجهة الواقع المالي المفجع إلا في الأهلي ثمة من يقول أين المشرف ولماذا لا يتصدى للأرقام وإن قلنا توضيحاً أو دفاعاً عن الحقيقة تقاطروا جماعات وأفرادا للنيل مني ورميي بتهم أضحك منها وعليها ولا بأس على هامش الضحك أن أقول من دفع مقدم عقد المدرب بل من دفع للأهلي حتى الآن فوق الخمسين مليون ريال المشرف أو غيره!

• أتمنى من الأستاذ عبدالإله مؤمنة أن يحمي داعمه من أخبار شبه يوميه إما بنفيها أو إيضاح الحقيقة حولها حتى لا نعود إلى مربع أتمنى ألا يعود إليه الأهلي!

• فمن يرسم خارطة اليوم هم من رسم خارطة الأمس يا رئيس الأهلي والشاطر يفهم!

• المشرف قال... والرئيس قال. والأخبار يومياً دون أن نعرف من الصادق ومن الكاذب!

• كل الأندية فيها ما فيها من الأسرار وفيها ما فيها من الأرقام والمستحقات والمطالبات لكن يعملون في صمت لإيجاد حلول لها فلماذا فقط الأهلي الذي تصعد قضاياه من أجل فقط النيل من الأمير منصور بن مشعل!

• أتحدث هنا من أجل أن يعرف جمهور الأهلي الحقيقة وللتأكيد على أن هذه الحملة لن تتوقف إلا برحيل الأمير منصور من الأهلي؟

• أما لماذا ومصلحة من فهذا لا أفتي فيه بقدر ما أتركه لكم أنتم ياجماهير الأهلي فربما تصلون للحقيقة ومن ثم أخبروني بها!

• ولكي لا تذهبوا بعيدا لا أتحدث هنا عن النقد بل عن حرب ضروس المتضرر منها في الأول والأخير الأهلي!



*نقلاً عن عكاظ السعودية