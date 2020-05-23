شكرًا بوسلمان

شكرًا من أعماق قلوبنا، شكرًا لكل من أحب وعشق الأب الروحي للرياضة البحرينية وهرم الرياضة العربية، شكرًا من كل بيت في البحرين وأهلها الكرام، نرفع إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للمكرمة السامية وموافقته الكريمة على تكريم ابن البحرين البار المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الرئيس الفخري السابق للجنة الأولمبية، وصاحب العطاء المميز في تاريخ الرياضة والفن والأدب والشعر، وذلك بتوجيه أمير الشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإطلاق اسم المغفور له الشيخ عيسى بن راشد على الصالات الثلاث بمدينة عيسى الرياضية، ويأتي هذا القرار تقديرًا وتعبيرًا وعرفانًا بما قدمه هرم الرياضة البحرينية من خلال سيرةٍ مشرفةٍ بالعطاء في خدمة مملكة البحرين.

ويأتي هذا التقدير من لدن شيخ الشباب نظرًا لما قدمه الشيخ عيسى من عطاء مميز امتد لأكثر من نصف قرن في العديد من المجالات الرياضية محليًا وخارجيًا على كافة الأصعدة تبوأ خلالها رئاسة نادي البحرين، واتحاد كرة القدم، وأول رئيس للجنة الأولمبية البحرينية منذ بداية تأسيسها عام 1979، ومشاركته في العديد من الدورات والبطولات العربية والآسيوية والعالمية، وترؤسه وفد اللجنة الأولمبية منذ بداية أول مشاركة في لوس انجلوس الى دورة لندن الأولمبية 2012.

وتميَّز رحمه الله بأنه تعويذة دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم التي ارتبط بها وارتبطت به ارتباطًا وثيقًا، وأسهم خلالها بتواجده وحبه وعشقه لهذه الدورة والتي ختم بها مشوار حياته بحصول البحرين على كأس الدورة الأخيرة في قطر وتحقق حلم من أحلام حياته الرياضية.

إن إطلاق اسم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة على هذه الصالات الثلاث يمثل دليلاً كاملاً على مشوار حياته الرياضية الذي قدمه لخدمة الرياضة والرياضيين في مملكتنا الغالية، ويأتي في إطار حرص شيخ الشباب لتقديره وإسهاماته في بناء المؤسسات الرياضية التي عمل بها منذ سنوات طويلة وستظل ذكراه عالقةً في قلوبنا من خلال تواجد هذه المنشآت الرياضية.

رحم الله الشيخ عيسى بن راشد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وأهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وستظل في قلوبنا دومًا يا بوعبدالله.



*نقلاً عن الأيام البحرينية