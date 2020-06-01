عطونا الدوري بسرعة

أخذت ألمانيا المخاطرة عندما استأنفت مباريات الدوري في 16 مايو. وقد انتظرنا تلك التجربة بحذر وقلق متمنين أن تسير الأمور بشكل جيد يساعد على عودة الحياة إلى ملاعب العالم. انطلق الدوري الألماني بالجولة 26 وأقيمت المباريات على 3 أيام متتالية 16ـ17ـ18.

ثم انطلقت الجولة 27 يوم 22 ولمدة ثلاثة أيام. واليوم الإثنين تختتم الجولة 29 وتتبقى 5 جولات سيتم حسمها قبل نهاية شهر 6.

نجاح التجربة الألمانية شجع الدول الأخرى على إعلان عودة المباريات. فالدوري الإنجليزي أعلن عودته في السابع عشر من الشهر الحالي ومن المتوقع أن تنتهي جميع المباريات بداية شهر 8. في إسبانيا أعلنت هيئة الرياضة أن الدوري سيعود بعد عشرة أيام. وفي إيطاليا أعلنت وزارة الرياضة أن الدوري سينطلق في العشرين من الشهر الحالي.

ما يهمنا هو عودة الدوري السعودي واستكمال الجولات الثماني المتبقية. فالموعد المحدد سابقًا يوم 20 أغسطس متأخر جدًا وسيؤثر على انطلاقة الموسم المقبل، لذلك هناك حاجة إلى مراجعة سريعة ومحاول إعادة اللاعبين الأجانب والمدربين بأسرع وقت ممكن من أجل استئناف الدوري بداية شهر 7 أو منتصفه على أبعد تقدير.

يجب أن يجتمع الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين وبالتنسيق مع وزارة الرياضة ويتم تحديد موعد جديد والإرسال للأندية لكي تستعد لانطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في موعده الجديد دون تأخير. إذا لم تتم الأمور بسرعة فلن ينطلق الدوري حتى في نهاية أغسطس.

اقترح أن تبدأ المباريات بالجولة 23 على أن تقام على ثلاثة أيام 15ـ16ـ17 من شهر 7. وتقام الجولة 24 خلال الفترة من 21ـ23. والجولة 25 من 27ـ29. والجولة 26 من 2 أغسطس إلى 4. والجولة 27 من 8ـ10. والجولة 28 من 14ـ16. وتقام الجولة 29 وقبل الأخيرة في يوم 20 أغسطس ويختتم الموسم بالجولة الأخيرة يوم 24 أغسطس.

بعد نهاية الموسم الحالي تعطى الأندية شهرًا كاملًا دون مباريات على أن يبدأ الموسم المقبل نهاية شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر.

أعرف أن هناك أندية تريد إلغاء الدوري لتغطي على نتائجها الباهتة وتمتص غضب وإحباط جماهيرها. لكن الأمور أكبر من مصالح وحسابات ضيقة. نحن بحاجة لعودة الدوري لأنه ملك لكل الرياضيين ليس في المملكة بل في العالم العربي.



*نقلاً عن الرياضية السعودية