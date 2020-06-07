وضعت إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطة طوارئ للتعامل مع وضع الدوريات المحترفة في حال إذا تقرر إلغاؤها دون تحديد البطل أو الترتيب النهائي، بهدف حسم مسألة توزيع مقاعد دوري الأبطال لنسخة 2021، حيث كشفت التقارير عن وجود اتجاه من لجنة المسابقات بالاتحاد القاري، باعتماد مشاركة الأندية التي سيتم إلغاء الدوري المحلي في بلدانها باعتماد ترتيب الأندية قبل الإلغاء، إلى جانب بطل الكأس في حال استكمال البطولة، وبناء على ذلك سيتم توزيع المقاعد المشاركة لكل دولة في نسخة 2021، أما في حال عدم استكمال مسابقة الكأس وعدم وجود بطل متوج، فسيكون اختيار الأندية المشاركة في دوري الأبطال للنسخة القادمة مقتصرا على ترتيب الدوري المحلي قبل الإلغاء.

وفي ذات السياق أشارت تقارير صحفية إلى أن أندية الهلال والنصر والوحدة والأهلي ستمثل الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة في حال قرر الاتحاد السعودي إلغاء النسخة الحالية من الدوري المحلي، على أن تتأهل الفرق الثلاثة الأولى بجدول الترتيب مباشرة للبطولة القارية بينما يخوض رابع الترتيب مباراة الملحق، وتكشف تلك الخطوة مدى أهمية وجود خطة للطوارئ متى ما استدعت الحاجة، تهدف إلى تسهيل عملية التعاطي مع الحالات الطارئة والاستعداد لها مبكراً، فيما يترقب الشارع الرياضي المحلي ومن خلفه إدارات الأندية إعلان اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، إلى ماذا سيؤول إليه مصير الموسم الحالي الذي لا يزال غامضاً.

استمرار حالة الصمت من جانب اتحاد الكرة وفي المقابل استمرار حالة الترقب من جانب الأندية لمعرفة مصير الموسم الحالي، دون وجود سيناريوهات متاحة وواضحة مسألة غير منطقية، فمنذ قرار الإعلان عن تعليق النشاط الرياضي في مارس الماضي وحتى منتصف أغسطس المقبل، لم يطرأ أي جديد على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة، بتخفيف القيود على الحركة مع بدء التحضيرات لعودة الحياة لطبيعتها.

كلمة أخيرة

وجود خطة طوارئ لمواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية كالتي نعيشها حالياً بسبب جائحة كورونا مسألة حتمية، ولا ندري لماذا لم يتم الإعلان عنها أو توضيحها للأندية وللجهات ذات العلاقة تفادياً لحالة الارتباك والغموض.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية