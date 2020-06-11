ملامح جدولة الموسم

ملامح الموسم الكروي الجديد بدأت بالانكشاف، بعد أن ثبّت الاتحاد الآسيوي أيام مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا في شهري أكتوبر ونوفمبر، بالإضافة إلى موعد استكمال مباريات دوري أبطال آسيا في شهر سبتمبر، وتلعب هذه المواعيد بجانب أيام الفيفا العمود الفقري للروزنامة الموسمية في الاتحادات الوطنية، وعلى ضوء الجدولة الجديدة نستشف أن مسألة إلغاء الموسم المنصرم باتت أقرب إلى الحقيقة المطلقة.

لجنة المنتخبات الوطنية أصبحت مطالبة باستدراك عامل الوقت وإعداد برنامج متكامل لتحضير الأبيض لخوض واحد من أصعب التحديات على مر تاريخه، ولا يمكن القيام بذلك إلا بإغلاق ملف اختيار المدرب، والذي أرى أن اللجنة استغرقت وقتاً طويلاً وترددت كثيراً في حسم الأمر، مما قد يفرض عليها اللجوء إلى خيار المدرب المؤقت من المتاحين في الدوري المحلي، ثم العودة إلى نقطة البداية والبحث عن آخر، وهذا ما كنا نتأمل أن يختفي مع مرحلة الاتحاد الجديد.

بدء فترة القيد في الميركاتو الصيفي إلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها، وإن كانت من المرجح أن تكون مع بداية شهر يوليو، وعلى أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي لها رغبة حقيقية في المنافسة القارية الانتهاء من تدعيم الصفوف والتركيز على مرحلة الإعداد للجولات المتبقية، والتي ستكون مختلفة للاعبين بعد الراحة السلبية الطويلة، واتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة المحترفين عليه الإسراع في تحديد هوية الموسم وفترات القيد، والتأخير في ذلك قد يكبد الأندية خسائر مادية في ظل التوجه العام بتخفيض الميزانيات.

نقطة في الدائرة:

اتحاد الكرة على وشك إصدار دليل للضوابط والإجراءات الاحترازية عند السماح باستئناف النشاط الكروي، استعدوا لمرحلة عودة الروح إلى ملاعبنا، ولكن بقالب جديد.

*نقلا عن البيان الإماراتية