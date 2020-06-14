فايز.. خارج المستطيل

البرنامج الرياضي الأسبوعي «خارج المستطيل» أحد البرامج التي استطاعت أن تؤكد على كفاءة ومقدرة الشباب البحريني في النجاح بتقديم برامج مميزة تستقطب المشاهدين أو المستمعين، كما حدث مع هذا البرنامج الذي يعده ويقدمه الأخ العزيز فايز السادة الذي استطاع بفضل من الله سبحانه وتعالى ودعاء الأحباب أن يتألق ويستقطب العديد من الرياضيين في المساهمة بالبرنامج، والذي كعادته يتألق في تقديم مثل هذه البرامج التي أثبت من خلالها أنه محاور بارع، ويعرف كيف يصل لقلوب المستمعين.. فايز -والحق يقال- من المذيعين الذين فرضوا أنفسهم بقوة على الساحة، وهذا يعود لإصراره على تقديم الأفضل واستقطاب الأحسن.

تحية تقدير واعتزاز إلى بوفيصل، وأتمنى لك المزيد من التقدم، وإمتاعنا ببرامج تنال الثقة فيها من الجميع، مع أمنياتي لك بالتوفيق.

اتحاد الكرة والقرار المنتظر

حتى الآن لم يشأ اتحاد كرة القدم الإعلان عن برنامجه وخطته القادمة لتكملة والعودة لمباريات الدوري العام، أو إلغاء المسابقة وإعطاء الفرصة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم للاستعداد بشكل جيد للمرحلة القادمة من التصفيات المشتركة، والتي ستكون مهمة لنا من الأطراف كافة، خصوصا بعد النتائج الجيدة التي أحرزها الفريق بقيادة المدرب الرتغالي سوزا، ولله الحمد استطعنا أن نعيد الفرحة والبسمة للجميع، بدءا من القيادة الرشيدة وحتى أصغر مشجع للأحمر، وأهمها كأس الخليج العربي لكرة القدم التي كانت خير وداع لهرم الرياضة البحرينية الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة قبل مماته رحمه الله.

المطلوب الآن سرعة حضور المدرب البرتغالي وجهازه المعاون لإعلان القائمة التي سيتم الاعتماد عليها في المرحلة القادمة، والتي تتطلب تكاتف الجهود من الجميع لما تبقى من المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي كانت من طموح وأمنيات قائد الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عندما أعلن أن هدفنا إن شاء الله الوصول إلى كأس العالم، ونتمنى أن تتحقق هذه الأمنيات بفضل من الله سبحانه وتعالى ودعم القيادة الرشيدة للاتحاد البحريني لكرة القدم، إضافة إلى الوصول إلى نهائيات كأس آسيا القادمة 2023، ونحاول قدر الإمكان الاستفادة من قدرات وإمكانات الفريق واستمرار النجاح للمدرب البرتغالي والاتحاد في الوصول إلى أعلى المراتب إن شاء الله.



*نقلاً عن الأيام البحرينية