استفتاء الأندية

شكلت الأندية في البحرين عصبًا حيويًا لكرة القدم في البلاد، الأمر الذي سلط عليه الضوء في تقرير موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤخرًا، وذلك لمعرفة أي من تلك الاندية الأكثر شعبية عبر الاستفتاء الجماهيري الذي يأتي ضمن سلسلة التقارير المتنوعة في ذات الإطار.

وقد اختار التقرير كلاً من أندية المحرق والرفاع والأهلي والحد والمالكية، وذلك انطلاقًا من عدد البطولات والألقاب التاريخية والحضور الجماهيري، كما كان لها الباع في التمثيل الخارجي للبحرين في مختلف المسابقات الكروية.

إلا إني أرى بأن الاستفتاء أو التقرير غير منصف وغير دقيق ليس لأنه اختار تلك الاندية المذكورة؛ فهي أندية تستحق ولها شعبيتها وجماهيرها، وقد حققت بطولات على المستوى المحلي، ومنها من حقق على المستوى الخليجي والآسيوي.

نعم.. التقرير غير منصف، ولم يكن دقيقًا، فقد تناسى أندية بحرينية لها شعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة وحققت بطولات على المستوى المحلي، وشاركت في المنافسات الخليجية والآسيوية، مثل أندية النجمة والرفاع الشرقي والمنامة والحالة والبحرين، ولا ندري لماذا التقرير تناسى كل تلك الأندية!

همسة

لا أحد يختلف بأن المحرق هو أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات، ويمتلك أكبر قاعدة جماهيرية، وهو يستحق لقب شيخ الأندية الخليجية، ويعتبر النادي (رقم واحد)، أما البقية فحظوظها متساوية مع الأندية التي لم يتم ذكرها في الاستفتاء. لا ندري لماذا تجاهل بقية الأندية خاصة نادي النجمة الذي حقق بطولتين للدوري قبل الدمج باسم نادي العربي، وست بطولات كأس جلالة الملك موزعة على أندية النجمة والهلال والوحدة، وبطولتي كأس السوبر باسم النجمة؛ ولربما نادي النجمة يتفوق على بعض الأندية المذكورة في الاستفتاء من حيث المشاركات في الألعاب الجماعية كافة، وله حضور قوي ومشاركات في الألعاب الفردية، إذ يحظى النجمة بقاعدة جماهيرية في العاصمة المنامة وصولاً لباقي المحافظات.



*نقلاً عن الأيام البحرينية