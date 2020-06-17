الأندية ومبادرة سمو الشيخ ناصر

قبل عدة أشهر وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزارة شؤون الشباب والرياضة للبدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لإدخال تعديلات على نظام العضوية في الأندية الوطنية، وذلك بهدف إعطاء أبطال البحرين ممن مثلوا المنتخبات الوطنية والأندية في المحافل الخارجية إمكانية التقدم الى عضوية أنديتهم دون الحاجة إلى تزكية مجالس إدارات الأندية الوطنية.

وجاءت توجيهات سموه استجابة لمطالب أبطال البحرين واللاعبين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية والأندية الوطنية، وإعطائهم حق التقدم إلى عضوية أنديتهم دون الحاجة إلى تزكية من قبل مجلس الإدارة، الأمر الذي يمثل تقديرًا واعترافًا بما قدموه لمصلحة الرياضة البحرينية.

نادي النجمة بدأ بتنفيذ قرار سمو الشيح ناصر وفعّل المبادرة عندما فتح الباب على مصراعيه لتمكين لاعبي النادي الذين مثلوه في استحقاقات سابقة ولم تصدر لهم عضوية، في مبادرة تشكر عليها إدارة النادي، وبها أذابت الجليد الذي كان عالقًا لسنين طويلة من جميع الأندية وليس نادي النجمة فقط، حتى جاء الفرج من لدن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإصدار توجيهاته السديدة الى المعنيين بإصدار عضويات للرياضيين الذين مثلوا المملكة في استحقاقات سابقة.

همسة:

المستغرب أن بعض الأندية فتحت باب الاشتراك لتجديد العضويات ليحق لها التصويت، فهناك أندية مقبلة على الانتخابات، ولكنها لم تبادر أو تذكر في تصريحاتها الصحفية أي شيء عن اللاعبين القدامى لنيل العضوية، فهل تلك الأندية تتجاهل الأمر السامي لسمو الشيخ ناصر؟



*نقلاً عن الأيام البحرينية