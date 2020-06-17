الدوري و(ماذا لو)..؟

شهر آب هو التوقيت الذي تلعب فيه الشمس معنا على طريقة: مان تو مان..
• درجة الحرارة 40 وأنت طالع.. أما الرطوبة فـ ترويش..
• أعتقد أن توقيت استئناف الدوري في هذا الشهر تحديدًا اختبار من ذاك النوع الذي ليس له حل..!
• العودة (بعد انقطاع) قد تعجز وكالة ناسا ذاتها عن إعادة تأهيلنا لالتقاط بثه من جديد..
• فثمة نقاط مختلفة جدًا هذه المرة..
• تنقل رئات اللاعبين بين مدن فيها الحر بأنواعه (جافًا ورطبًا) بعد طول انقطاع يحتاج إعدادًا خاصًا..
• بدء الدوري من (نقطة الذروة) يختلف تمامًا عن بدايته الاعتيادية..
• فالمواجهات هذه المرة ستكون من أولها بصياغة: (أكون أو لا أكون) في أعلى الترتيب وأسفله، بل وحتى في أوسطه أيضًا..
• هل ثمة دراسة لاقتراح زيادة عدد التبديلات..؟
• هل تمت جدولة الدوري بما يناسب حالته الاستثنائية..؟
• قرار استئناف الدوري من غير الممكن أن يكون دون التدقيق في تفاصيل التفاصيل..
• هل تم وضع خطط بديلة لأي عارض..؟
• تفشي كورونا -لا سمح الله- في فريق مثلاً..؟
• ليست سوداوية طرح بقدر واقعيتها المحتملة..
• هل تمت مناقشة استفهام وجيه كهذا على طاولة القرار..؟
• العمل بالاحترازات هو نمط حياة جديدة علينا التأقلم معه إلا أنه يستوجب صياغة حلول لجميع الأسئلة خاصةً تلك التي تبدأ بـ ماذا لو..؟؟؟
*نقلاً عن عكاظ السعودية