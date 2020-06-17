الدوري و(ماذا لو)..؟

شهر آب هو التوقيت الذي تلعب فيه الشمس معنا على طريقة: مان تو مان..

• درجة الحرارة 40 وأنت طالع.. أما الرطوبة فـ ترويش..

• أعتقد أن توقيت استئناف الدوري في هذا الشهر تحديدًا اختبار من ذاك النوع الذي ليس له حل..!

• العودة (بعد انقطاع) قد تعجز وكالة ناسا ذاتها عن إعادة تأهيلنا لالتقاط بثه من جديد..

• فثمة نقاط مختلفة جدًا هذه المرة..

• تنقل رئات اللاعبين بين مدن فيها الحر بأنواعه (جافًا ورطبًا) بعد طول انقطاع يحتاج إعدادًا خاصًا..

• بدء الدوري من (نقطة الذروة) يختلف تمامًا عن بدايته الاعتيادية..

• فالمواجهات هذه المرة ستكون من أولها بصياغة: (أكون أو لا أكون) في أعلى الترتيب وأسفله، بل وحتى في أوسطه أيضًا..

• هل ثمة دراسة لاقتراح زيادة عدد التبديلات..؟

• هل تمت جدولة الدوري بما يناسب حالته الاستثنائية..؟

• قرار استئناف الدوري من غير الممكن أن يكون دون التدقيق في تفاصيل التفاصيل..

• هل تم وضع خطط بديلة لأي عارض..؟

• تفشي كورونا -لا سمح الله- في فريق مثلاً..؟

• ليست سوداوية طرح بقدر واقعيتها المحتملة..

• هل تمت مناقشة استفهام وجيه كهذا على طاولة القرار..؟

• العمل بالاحترازات هو نمط حياة جديدة علينا التأقلم معه إلا أنه يستوجب صياغة حلول لجميع الأسئلة خاصةً تلك التي تبدأ بـ ماذا لو..؟؟؟



*نقلاً عن عكاظ السعودية