الأندية في حيرة

إلى الآن ما زال معظم لاعبي كرة القدم في حالة تدريبات منزلية استعداداً لقرار اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين حول إمكانية استئناف الموسم من عدمه، وأغلبية اللاعبين لا يعرفون شيئاً عن موعد عودتهم إلى التدريبات، والتخوف يتمحور حول خطورة الإصابات نظير فترة التوقف الطويلة، بجانب عدم دخول اللاعب في فترة الراحة المطلوبة عقب نهاية كل موسم.

لذلك تنتظر الأندية قرارات الاتحاد على أسرع وجه، من أجل معرفة مصيرها وملفاتها، هناك من يعمل على تغيير الأجهزة الفنية والمحترفين، وهناك أندية لديها لاعبون تنتهي عقودهم في 30 يونيو الجاري، وحتى لا يغادر اللاعب إلى موطنه ومن بعد ذلك يتم الإعلان عن قرارات جديدة، يمكن أن يدخل النادي في مشكلة لا مخرج لها، مثلما حدث مع فريق العدالة السعودي الذي رفض مدربه العودة لاستئناف الدوري.

لكن التخوف الأكبر يتمثل في اللاعبين، لأن استمرار تدريباتهم بهذا الشكل سعياً للمحافظة على جاهزيتهم البدنية سيعرضهم لمخاطر الإصابات الطويلة، وعلينا الاستفادة من النماذج التي شاهدناها في الدوري الألماني، بالإضافة إلى الدوري الإسباني إذ شاهدنا في مباراة ريال مدريد السابقة مثلا 3 إصابات عضلية خلال شوط واحد للاعبين بقيمة النادي الملكي، فما بالكم بالذي سيحدث لدينا.

المشكلة الرئيسية التي ستواجه الأندية هي الإعداد للموسم المقبل، لأن في فصل الصيف يصعب التحضير والاستعداد لدينا نظراً لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة الشديدة، ويبدو أن هناك أندية ستنتظر إلى نهاية يوليو على أمل فتح السفر بين الدول وتخفيف قيود وباء كورونا، من أجل خوض معسكر خارجي تحضيري.

في الأيام الماضية كثرت الأحاديث حول إلغاء الدوري مع منح اللقب إلى شباب الأهلي دبي، ويبدو أنه القرار المتوقع، لكنه سيجد رفضاً شديداً من قبل الأندية المنافسة، وخاصة أن لشباب الأهلي مواجهات مباشرة مع ملاحقيه وفرصة تتويجه باللقب ليست في المتناول، لذلك فالقرار صعب جداً، لأن شباب الأهلي سيطالب بتتويجه، والأندية الأخرى سترفض لأن فارق النقاط ليس شاسعاً ويمكن أن يذهب اللقب إلى العين أو الجزيرة أو الشارقة أو الوحدة وحتى النصر أيضاً وفقاً للأرقام.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية