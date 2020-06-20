اتخذ اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين القرار الأفضل بإلغاء ما تبقى من مسابقات في الموسم الحالي، وذلك بعد توقف المسابقات الرياضية منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وأفضلية القرار تتمثل في أسباب عديدة، أولها صعوبة استئناف لعب كرة القدم في فترة الصيف لارتفاع درجة الحرارة، بجانب أن ضغط المباريات سيؤثر على اللاعبين ويعرضهم للإصابات الخطيرة، ولا ننسى أن جدولة الموسم الحالي ستتضارب مع الموسم الجديد وستشكل ضغطاً كبيراً على إعداد منتخبنا الأول المقبل على مواجهات في غاية الأهمية.

أستغرب من مطالبة بعض النقاد باستئناف الموسم، لأن هناك مسابقات في المنطقة أعلنت عن عودة المنافسات في الفترة المقبلة، وهناك من ذهب إلى أن الأندية صرفت الكثير من الأموال، وكان يجب استئناف الموسم، بدون تطرقهم إلى ماهية الفائدة المالية التي ستخرج بها الأندية في حال استكمال الموسم، الأمر كان عبارة عن مجرد نقد غير موضوعي إطلاقاً، والحل الأمثل تم اتخاذه، مع العلم بأن الأندية بحاجة إلى 6 أسابيع للتحضير بجانب أسبوعين لحجر اللاعبين والمدربين العائدين من الخارج إذا ما أردنا استئناف الموسم، ناهيك عن انتهاء عقود اللاعبين وتواجد العديد من المحترفين والأجهزة الفنية بالخارج.

الحديث عن عدم تتويج شباب الأهلي دبي غير منطقي إطلاقاً، وذلك لأن المنافسة لم تحسم وفارق النقاط مع عدد المباريات المتبقية يمنح الفرصة لـ5 أندية تقريباً، الأمر المؤسف الوحيد الذي حدث كان بالنسبة لنادي الإمارات، الذي كان بحاجة إلى انتصار وحيد يضمن له الصعود إلى دوري الخليج العربي، والاستغراب هنا يتمثل في سماع آراء الأندية والتصويت على مسألة صعود الأندية من عدمها.

وحديث عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين في القنوات التلفزيونية كان واضحاً، ومن الجيد أنه تمت مراعاة مصلحة اللاعبين ومنتخبنا الوطني في هذه الفترة الاستثنائية، كما أن القرار يتيح للأندية التحضير للموسم الجديد بوقت كافٍ ودراسة الملفات الخاصة بتعاقدات اللاعبين المحليين والأجانب بالإضافة إلى مراجعة الأمور المتعلقة بالأجهزة الفنية، وهناك وقت كافٍ متاح للأندية، ولو كان القرار عكس ذلك كنا سنشهد العديد من المشاكل.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية