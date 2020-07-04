قبل قرابة الأسبوع خرج “عبر الإعلام” وكيل أعمال المدرب البرتغالي روي فيتوريا “مدرب النصر”، وأكد أن الطرفين “النصر وفيتوريا” متفقان بشكل تام على بنود عقد جديد يستمر لمدة سنتين.

ـ بل إن وكيل أعمال المدرب “حدد” الأسبوع الماضي كموعد “ولو مبدئي” لتوقيع العقد الجديد الذي سيكون بنفس مزايا العقد السابق مع إشراف تام من قبل فيتوريا على الفئات السنية بالنادي.

ـ الوكيل أضاف “خلال حديثه الإعلامي” أن المدرب البرتغالي وضع الاستمرار مع النصر “أولوية” رغم الكثير من الإغراءات الأخرى وأبرزها تلك القادمة من تركيا.

ـ الغريب أن إدارة النصر التزمت “الصمت” حيال الحديث الإعلامي لوكيل أعمال فيتوريا.. لم تؤكد الإدارة “صحة” حديثه وأن الأمور تسير بالفعل في الطريق الصحيح. ولم يصدر عن الإدارة “نفي” أو حتى “توضيح” لما يدور حيال موضوع تجديد العقد..

ـ احترمنا وما زلنا نحترم “صمت” إدارة النصر طيلة الفترة الماضية عندما كانت تأتي “من هنا وهناك” أنباء “غير رسمية” حول “مستقبل” فيتوريا مع النصر وقلت هنا في أكثر من مناسبة إن “صمت” إدارة النصر في كثير من الأمور ظاهرة إيجابية تسجل لهذه الإدارة.

ـ عندما يظهر رجل “رسمي” قريب من فيتوريا ويتحدث عن مستقبل “موكله” فهنا لم يعد “صمت” إدارة النصر “مبرراً” بل أصبح “أي الصمت” مثيراً للدهشة والاستغراب وربما “القلق” لدى جماهير النصر.

ـ كتبت قبل أكثر من 6 أشهر “تحديداً منتصف ديسمبر من العام الماضي” عن ضرورة حسم إدارة النصر موضوع “استمرار” المدرب فيتوريا وركزت أن من أهم أسباب “ضرورة” استمرار هو أن لديه “أي فيتوريا” مشروع عمل واضحًا طويل الأجل “لمسنا” الكثير من مظاهره وحرصه “أي فيتوريا” على تطبيقه وأبرزها اهتمامه بالوجوه الواعدة سواء من داخل النادي أو حتى بالتعاقد معهم من أندية أخرى.

ـ استقرار الجهاز التدريبي “أي جهاز تدريب في العالم” هو الخطوة “الأولى” لتأسيس فريق كرة قدم قوي. كيف إذا كان جهازاً فنياً متميزاً لديه رؤية واضحة ومشروع محدد كما هو حال المدرب فيتوريا؟

ـ على إدارة النصر “قبل” أن تواصل تدعيم الفريق بالصفقات “محلية أو أجنبية” أن “تحسم” أمر من سيقود “البرنامج” وهنا أعني “مستقبل” فيتوريا لأن هذا الرجل هو من “سيصنع” توليفة اللاعبين “اليوم” وفي “المستقبل”.

ـ لا أعلم لماذا “تصمت” إدارة النصر وتثير “قلق” جماهيرها حول ملف “تجديد” عقد فيتوريا؟



*نقلاً عن الرياضية السعودية