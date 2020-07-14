توثيق التاريخ الرياضي.. واجب وطني

قرار رقم (148) لسنة 2020 والذي أصدره وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد، وبناءً على طرح لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة (استجابة) بشأن تشكيل لجنة من الخبراء الرياضيين بمملكة البحرين تسمى (لجنة جمع وتوثيق التاريخ الرياضي البحريني)، حيث تهدف اللجنة إلى تأريخ الرياضة البحرينية من خلال جمع وتوثيق مراحل نشأة وتطور الرياضة البحرينية، وكذلك الإنجازات والبطولات والأحداث الرياضية المهمة في الرياضات المختلفة.

جاء القرار الوزاري ليؤكد على أن المبادرات التي تقوم بها «استجابة» نابعة من إيمان وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة (استجابة) بضرورة جمع وتدوين تاريخ الرياضة البحرينية وحفظ تاريخها وتراثها والأحداث التي مرت بها وشخوصها وروادها وبكل مستوياتها ومكوناتها، الأمر الذي سيساهم في تأسيس أرشيف متكامل للحياة الرياضية البحرينية منذ نشأتها إلى يومنا هذا.

قد يتفق معي بعض الزملاء بأن أغلب اتحاداتنا وأنديتنا المحلية تفتقد إلى ما يسمى بالوعي التاريخي، ذلك الوعي الذي إذا فقد يجعل الفرصة مؤاتية لطمس كل الحقائق وتفاصيلها، إما بسبب رحيل رجالات الرعيل الأول أو بسبب عدم توافر أدوات التدوين والتوثيق. إن جمع وتوثيق التاريخ الرياضي البحريني واجب وطني يحتم علينا جميعًا أن نساهم في حفظه من الضياع، فمن لا يحفظ ماضيه لن يحفظ مستقبله، ومن منطلق هذه المقولة تولدت الحاجة إلى ضرورة جمع وتوثيق التاريخ الرياضي في ظل عصر الإنترنت الذي نعيشه والمليء بالمعلومات المغلوطة والحقائق المشوهة.

جاء جمع وتوثيق التاريخ الرياضي البحريني من أجل حفظ الحقوق والإنجازات التي تحققت بسواعد رجالات البحرين وأبطالها والرعيل الأول، الذين ساهموا في بناء وتطور المنظومة الرياضية والشبابية على مر الأزمنة. علينا جميعًا أن نمد جسور التعاون مع رئيس وأعضاء تلك اللجنة المعينة من خلال تزويدهم بكل ما نملكه من وثائق ومعلومات وأرشيف وأبحاث ودراسات علمية رياضية لتتمكن اللجنة من تحقيق أهدافها في جمع وتوثيق التاريخ الرياضي البحريني بكل تفاصيله ومراحله التاريخية، ومن الجانب الآخر على اللجنة أن تبحث عن المصادر والمراجع التاريخية الموثوقة أو الأشخاص الذين يتعاملون مع المعلومات التاريخية الرياضية.



*نقلاً عن الأيام البحرينية