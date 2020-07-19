النصر لا يحترم الأهلي

• لم أكن سعيداً لخروج عبدالفتاح عسيري من الأهلي كما هي مشاعر أي نصراوي لو غادر حمدالله النصر، وهنا فقط أتحدث عن مشاعري كأهلاوي ولا أتحدث عن أشياء أخرى.

• لا عواطف في الاحتراف، هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى تفاصيل، لكن هناك أدبيات.

• لم يحدث يوماً أن تجاوز الأهلي على النصر حتى وهو يقدر مالياً وقانونياً على إغراء لاعب نصراوي، بل إن الأهلي (وهذه محفوظة للأهلي عند رموز النصر) تنازل في عصر سابق عن محمد سعد العبدلي رحمه الله للنصر، وما أدراك وقتها من محمد سعد، وفي عصر آخر خلّص الأهلي مع (ماما دوصو) وشعر أن هناك مفاوضات نصراوية مع اللاعب وتنازل عنه بعد أن وقّع معه الأهلي فهل هناك احترام أكثر من هذا..؟

• نجوم عرضوا على الأهلي في الاحتراف وقبل الاحتراف من النصر فرفض الأهلي حفاظاً على احترام أنا شاهد عليه.

• حسين عبدالغني وطلال المشعل ومالك معاذ وفهد الزهراني مثلوا النصر من خلال الأهلي كتأكيد على أن حبال الود الخضراء مع النصر مستمرة فمن أين أبدأ العتب..؟

• أقول عتباً وعتب المحب يهزم اللوائح ويهزم حتى الأرقام.

• انتشى النصراويون بصفقة عبدالفتاح، وهذا شيء طبيعي، لكن لماذا غلّفوا نشوتهم بمواساة جماهير الأهلي بعبارات شعرت معها أن هناك دموع تماسيح..؟!

• ثم لماذا نفى إعلام النصر حقيقة المفاوضات حينما قلت هذه كارثة أخلاقية إن فعلها النصراويون، واليوم هل كنت على حق بعد أن حلت الكارثة، أم أنني كنت أفتري على مبادئ النصر..؟!

• الأسئلة: متى كانت المفاوضات؟ وكيف؟ ومن قادها؟ ومن وكيل اللاعب الذي أعطى اللاعب رقمه للنادي ورفض التجاوب أو الرد على إيميلات النادي وعرض النادي الموثق رسمياً في مراسلات إلكترونية تستلم ولا يتم الرد عليها ؟!

• ولا أعلم ما هذا الحب النصراوي للأهلي الذي يصل إلى إغراء نجومه بداية بالسومة والمقهوي والآن عبدالفتاح ولا ندري هذا الحب أين سينتهي، لكنني أدري أن النصر للأسف وأقولها بكل صراحة لا يحترم الأهلي..!

• هل أدرك اليوم الأهلاويون حقيقة هذه العلاقة، التي أتمنى أن لا تقف عائقاً أمام بحث الأهلي عن حقوقه إذا كان له حقوق.

• ودي أشير إلى نقطة مهمة معنية بعلاقة النصر مع الاتحاد والتي حددها إعلام الاتحاد ومدرج الاتحاد فقط، وهي العلاقة التي لا يمكن من خلالها أن يجرؤ النصر على مفاوضات أي لاعب اتحادي لا أمس ولا غداً ولا بعده، فمن يفك هذه الشفرة أعده أن النصر سيوقع مع فهد المولد بعد ربع قرن من الآن..!

• لاحظوا لم أتحدث عن اللوائح ولا عن تفاصيل إن بدت لكم تسؤكم، بل عن أدبيات فقط والتي منها الاحترام المتبادل.



*نقلاً عن عكاظ السعودية