بين «الواتساب» و«الكيان» أمنية

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أهمية احتضان الأفكار الشبابية الرائدة، معتبرًا أن البحرين تزخر بالكثير من المواهب المبدعة التي بحاجة إلى توجيه واهتمام وتوعية وتسهيل الإجراءات التي تساعد الشباب البحريني في إطلاق مواهبه للعنان، هذه الكلمات الثاقبة ذكرها سموه لدى حضوره جلسات قمة الشباب 2018.

بالفعل البحرين تزخر بالكوادر الشبابية والرياضية التي تمتلك القدرة على مواجهة التحديات بكل أنواعه، ذلك الشباب الذي لديه الرؤية الإيجابية والطموح والطاقة والأفكار الملهمة لحلول إبداعية تحقق لنا ما نصبو إليه من مستقبل باهر للرياضة البحرينية.

ظهرت لنا في الآونة الأخيرة مجموعة رياضية أطلقت على نفسها ملتقى نجوم الرياضة البحرينية، ملتقى تأسس عبر تطبيق «الواتساب» يجمع ما بين شخصيات رياضية مرموقة، منها رؤساء أندية، وإعلاميون، ورياضيون، يلتقون في أسرة رياضية واحدة، يتبادلون بشكل يومي الآراء والأفكار فيما بينهم، مجموعة واتساب تشكل نخبة من نجوم الرياضة البحرينية الذين كان لهم صولات وجولات في الملاعب.

ملتقى يملك الطاقات الشبابية التي تمتاز بعناصر الخبرة الفنية والإدارية والقانونية والإعلامية، والذي يسعى بلا شك لتقوية جسور التواصل بين الرياضيين البحرينيين من خلال خلق بيئة أسرية، والتأكيد على اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، مع أن الملتقى لديه من الطموح الكبير والرغبة في تحويل كل مشاريعه وأفكاره إلى حقيقة على أرض الواقع، لكن يصطدم ذلك الطموح بواقع مرير كون الملتقى لا يملك كيانًا أو مقرًا يستطيع من خلاله أن ينطلق نحو التمييز التطوعي الرياضي.

هل يمكن لنا أن نحلم ونعيش لحظات من الخيال الواسع؟ وهل يمكن لنا أن نحقق المستحيل؟ سأجيب بنعم، فكلما كان خيالك أوسع اعتبرت ما يقع داخل حدوده أمرًا واقعيًا قابلاً للتطبيق، وما تجاوز ذلك فتنظر إليه باعتباره أمرًا من الصعب تحقيقه، أمنياتنا بتحويل ملتقى «الواتساب» إلى «كيان» يحافظ على كل تلك الطاقات الشبابية، أمنية ستتحقق في ظل الاهتمام والرعاية الذي يوليها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للرياضة والرياضيين.