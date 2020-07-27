المهم سرق الأضواء من الأهم!

يوم 16 يونيو الماضي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح كراسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية لموسم واحد، هو الموسم الرياضي المقبل 2020 - 2021.

وحدد اتحاد الكرة أن فترة تقديم العروض يجب ألا تتجاوز 14 يوماً من إعلان طرح الكراسة!، أي أن يوم 30 يونيو هو آخر يوم لتقديم العروض من قبل الشركات الراغبة في الإنتاج التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية.

ونحن نقترب من نهاية شهر يوليو (27 يوماً منذ أن أغلق وقت التقديم، و41 يوماً منذ طرح الكراسة).

لم أسمع أو أشاهد أو أقرأ أي خبر إعلامي يتعلق بهذا الموضوع رغم أنه أمر مهم جداً ويتجاوز في أهميته ملعب جامعة الملك سعود الذي أخذ زخما إعلاميا كبيرا وهو حدث مهم ويستحق هذا الزخم، لكنه ليس أهم من خبر اتحاد الكرة فيما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني للمسابقات السعودية.

وكنت أتمنى أن يخبرنا الإعلام السعودي عن مصير الكراسة، من الشركات التي تقدمت؟ ومن الشركة التي فازت؟ كما أتمنى تحليلا إعلاميا منطقيا لقصر المدة بين طرح الكراسة ونهاية التقديم التي لن تمنح أي شركة محترفة أن تتقدم لهذه الكراسة لأن 14 يوما بالكاد تكفي لقراءة الكراسة وشروطها!!،

أيضاً كنت ومازلت أُمني النفس بمناقشة موضوع حقوق البث التلفزيوني ومتى ستطرح كراسته؟ لاسيما أن الدوري الجديد لم يتبق عليه إلا حوالي 90 يوماً وهي فترة قصيرة وقصيرة جداً في علم البث التلفزيوني!

كما أننا نرغب بمعرفة القناة الفائزة من وقت مبكرة وهل سيتم تشفير الدوري أم لا؟

هي تساؤلات مهمة جداً أتمنى من إعلامنا العزيز أن يهتم بها لأنها جوهر الموضوع، والاهتمام بالجوهر هو أهم بكثير من مناقشة مواضيع هامشية هدفها الإثارة التي مللناها، ومللنا أسلوب طرحها المفضوح!.



*نقلاً عن الرياض السعودية