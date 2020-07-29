تعلمنا من الرواد أن ننصف من يستحق الإنصاف حتى لو كان هذا الإنصاف قد يُفسر على أنه تراجع عن آراء سابقة أو ضد مواقف سابقة.....!!!!

. لا غرابة إن اعتبر خالد البلطان اليوم من أفضل رؤساء الأندية عملاً في الشباب وتعاملاً مع وسط رياضي لا يحترم إلا الأقوياء......!!!!

. يقع الشباب بين فكي هلال لا يرحم ونصر شعاره أنا ومن بعدي الطوفان، ورغم هذه القوة الشباب وجد في البلطان خير ممثل له في مقارعة كبيرين لا يرون أحدا.....!!!!

. ولأنني أحترم الأقوياء وأقدر لهم مواقفهم الشجاعة فطبيعي أن أقول أستاذ يا خالد البلطان.. ولي في هذا المانشت مآرب أخرى......!!!

. ففي مصر مثلاً الأهلي فوق الجميع بحق وحقيقة لكن مع تواجد القوي مرتضى منصور بات الزمالك كتفا بكتف مع هرم مصر الرابع الأهلي. وهذا ما يؤكد أن قوة الرئيس تحدث التوازن.....!!!

. وربما غيري كثر يرون ما أراه ويتمنون إنصاف من يستحق الإنصاف لكنهم يخافون ردة فعل الجمهور المتعصب وهذه مشكلتهم وليست مشكلتي.....!!!

. للإنصاف قيمة لا يشعر بها إلا المنصف وأتمنى أن أكون كذلك دائماً.....!!!

. كلمة الحق ينبغي أن تقال في الرياضة وغيرها ومن منطلق (الحق يقال) طبيعي أن أنصف رئيسا أعاد لليث (مخالبه)......!!

(2)

. يقول أحد الطيبين: ‏الحياة قد تنقلب عليك بلحظة..

‏بمُكالمة هاتف، بنتيجة تحاليل، بخطوة خاطئة في الشارِع، بمقابلة شخص، بِكلمة، بِموقِف !

‏لحظة واحدة كفيلة بجعلك تدور حول نفسك..

‏مهما كانت مخططاتك، ترتيباتك وتأميناتك.

‏فالحياة كُل يوم تخبرنا أنه لا يوجد فيها ضمان غير إيمانك بربك.....!

(3)

. ‏ما عاد احن لـ أي شي

‏خلصت انا كل الحنين

‏وإذا ضحك وجهي شوي

‏ثلاثة ارباعه.. حزين

. ومضة

. أصدقاء بل زملاء آخر زمن.. يسيء لك في تويتر ويعتذر لك في الواتس.. ضحكت على إساءته ولم أرد على اعتذاره.....!!



*نقلاً عن عكاظ السعودية