ناموا، فأكثروا من الأحلام.. صدقوا سوالف الإعلام.. الدوري سُيلغى ما فيه كلام.. وربما يُمنح اللقب للنصر فهو بطل الشتاء وشمس السماء. ما أجمل الإجازة، والراحة بعد الراحة.. ما أجمل الصيف وتكبير الوسادة.

وفي يوم من الأيام تم الإعلان.. الدوري يعود “يا الحبيب”.. والمدرب في سبات عميق.. نسي كرة القدم وأضاع الطريق.. يفتح عينًا ويغمض “عين”.. لملم أغراضه ولبس كمامة.. نظر خلفه وأمامه.. ثم سأل: كم بقي من الوقت يا جماعة؟ “أووووه” خمسة أسابيع.. كيف تجهز فريقًا في خمسة أسابيع؟ ذكّرني بكتاب كيف تتعلم الإنجليزية في خمسة أيام.

وصل إلى الرياض وغبار النوم يملأ عينيه.. لم يصل أحد من اللاعبين.. لا يهم فلسنا متعجِّلين، قد يُلغى الدوري قبل أن تبدأ التمارين.. نعود بحذر.. فقط جري خفيف و”شوية” تسخين.. ومباراة ودية، أو “مباراتين”.

- خسرنا من الفتح، لياقتنا سيئة، دفاعنا ضعيف.

- لا يهم سُيلغى الدوري.. لا تضغطوا على اللاعبين.

- خسرنا من الرائد بالثلاثة.

- مباراة ودية.. ليست مقياسًا.

- باقٍ أسبوعٌ يا روي والفريق لا يستطيع الركض 50 دقيقة.

- نظر إلى إداري الفريق، ثم قال وهو يتثاءب: هل هناك خبر عن إلغاء الدوري وتتويج النصر؟

في المقابل، بقي لوشيسكو في الرياض، كأنه “ذئب سرحان” لا يغمض له جفن. تابع اللاعبين يومًا بعد يوم.. يجب ألَّا تتوقف التمارين.. ساعة على الأقل لكل لاعب.. ومَن يزداد وزنه سيُحاسب. لن يتركهم دون متابعة، على الجميع تحميل تطبيق Skype.

- لدينا ثلاثة مدربين للياقة، وزَّعوا اللاعبين على ثلاث مجموعات.. هل هناك خبر عن استئناف الدوري؟ يجب أن نكون جاهزين.

- أعلنت وزارة الرياضة عودة النشاط الرياضي.

- تأكدوا من عودة اللاعبين إلى التمارين الجماعية في أسرع وقت.. قد نحتاج إلى معسكر لمدة ثلاثة أسابيع في مدينة معتدلة الجو.

- رتَّبنا معسكر الطائف والمباريات الودية وكل شيء جاهز.

- شكرًا فهد، تسبق دائمًا تفكيري.. لن يخسر الهلال وأنت موجود.

الفرق أن الهلال عمل أربعة أشهر من أجل الديربي، فسجَّل أربعة أهداف.. والنصر عمل شهرًا واحدًا، فسجَّل هدفًا. الفرق أن الهلال انتظر المباراة، والنصر انتظر الإلغاء. الفرق أن النصر أراد النجاح دون مذاكرة، فرسب في الامتحان، وألقى اللوم على كل الأنام.



*نقلاً عن الرياضية السعودية