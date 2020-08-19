صُنع في ألمانيا !

• أوتوبان.. طرق في ألمانيا لا قيد فيها على السرعة..!

• إنها تقول لمحرّك عربتك: هات آخر ما لديك !

• البايرن ممن تستهويهم القيادة على هذه الطرقات..

• آخر 19 مواجهة لم يخسر فيها إطلاقًا.. بل ولم يتعادل.. كلها انتصارات..!

• آخرها كان على مَن..؟

• البارشا..

• وبكم..؟

• بـ الثمانية..

• يالجبروت هذا المحرّك..!

• القصف يكون للدّك.. إلا أن ما رأيناه تجاوز ذلك بكثير.. تجاوزه إلى ما هو أبعد من وصف: (أثر بعد عين)..!

• أن تفتِك بخصمك.. أن يحاول أن يفتكَّ منك ولا يفتَك..

• تمريغ جبهة وإرغام أنف وكسر عين وترك ندبة على شكل: (8) لتبقى وشم عارٍ للأبد..!

• من رابع دقيقة أطلق المحرّك الألماني العنان لسرعته..

• لم يتباطأ ولو لوهلة..!

• إنه يمارس فعليًا ما نصّت عليه قواعد خطوط الأوتوبان.. (لا توقف إطلاقًا).. (السرعة عن آخرها).. وبالطبع سوف تصل..!

• ثمة قاعدة مهمة في خطوط الأوتوبان لا بد من الإشارة إليها:

• ممنوع أن ينفد وقودك وأنت تقود فيه..!

• وكأني بالبافاري يشجب ويستنكر بعبارة: «ألمثلي يُقال هذا»..؟

• عذرًا يا بن ميونيخ.. فمن مثلك لا ينقص وقوده أصلاً.. بل يزيد ويزيد ويزيد إلى ما لا نهاية..

• وهذه الـ (ما لا نهاية) يُرمز لها بعلامة إنفينيتي الشبيهة بالرقم: 8!

*نقلاً عن عكاظ السعودية