صُنع في ألمانيا !

• أوتوبان.. طرق في ألمانيا لا قيد فيها على السرعة..!
• إنها تقول لمحرّك عربتك: هات آخر ما لديك !
• البايرن ممن تستهويهم القيادة على هذه الطرقات..
• آخر 19 مواجهة لم يخسر فيها إطلاقًا.. بل ولم يتعادل.. كلها انتصارات..!
• آخرها كان على مَن..؟
• البارشا..
• وبكم..؟
• بـ الثمانية..
• يالجبروت هذا المحرّك..!
• القصف يكون للدّك.. إلا أن ما رأيناه تجاوز ذلك بكثير.. تجاوزه إلى ما هو أبعد من وصف: (أثر بعد عين)..!
• أن تفتِك بخصمك.. أن يحاول أن يفتكَّ منك ولا يفتَك..
• تمريغ جبهة وإرغام أنف وكسر عين وترك ندبة على شكل: (8) لتبقى وشم عارٍ للأبد..!
• من رابع دقيقة أطلق المحرّك الألماني العنان لسرعته..
• لم يتباطأ ولو لوهلة..!
• إنه يمارس فعليًا ما نصّت عليه قواعد خطوط الأوتوبان.. (لا توقف إطلاقًا).. (السرعة عن آخرها).. وبالطبع سوف تصل..!
• ثمة قاعدة مهمة في خطوط الأوتوبان لا بد من الإشارة إليها:
• ممنوع أن ينفد وقودك وأنت تقود فيه..!
• وكأني بالبافاري يشجب ويستنكر بعبارة: «ألمثلي يُقال هذا»..؟
• عذرًا يا بن ميونيخ.. فمن مثلك لا ينقص وقوده أصلاً.. بل يزيد ويزيد ويزيد إلى ما لا نهاية..
• وهذه الـ (ما لا نهاية) يُرمز لها بعلامة إنفينيتي الشبيهة بالرقم: 8!
*نقلاً عن عكاظ السعودية