الأهلي في وجدان منصور

رحل.. يا للهول.. ماذا يحدث؟ وما هذه الكارثة؟ كلام مر من هنا ولم يصل هناك، ولن يصل، لأن الصوت المبحوح لا يسمعه إلا صاحبه.



• الحقيقة، الأمير منصور بن مشعل لم يأت للأهلي لكي يتركه في نصف الطريق، ومن يملك الحقيقة لا يحتاج إلى أن يأتي بقرائن أو شهود.



• الإشراف كان رغبة ولم يكن طموحاً، والدعم كان واجباً أخلاقياً منه ولم يكن فرضاً، وفي كل الحالات المهم أن تلغى المناصب ويبقى العشق.



• تفاصيل ترك المنصب لم تأت من رغبة أو ملل، بل جاءت وفق عارض صحي يعرفه المهتمون بالأهلي والقريبون من الأمير منصور بن مشعل، وأنا واحد منهم.



• نعم، عارض صحي، ولن أفصّل فيه بقدر ما ادعوا الله أن يشفيه، وهو العارض الذي حرمه من الاستمتاع بعمله مع الأهلي لكنه لن يمنعه من دعم الأهلي.



• وحينما أقول سيدعمه فهنا أتحدث عن حقيقة نادٍ في وجدان عاشق.



• يسجل للأمير منصور بن مشعل، أو العاشق منصور، أنه حضر في وقت غاب فيه الكل، ودعم في وقت تخلى فيه الكل، ومن يكون شاهده التاريخ لا يهمه كلام من يقتاتون على كل الموائد.



• المهم أتمنى أن نتوحد جميعاً في خدمة الأهلي بعيداً عن تجار المراحل، فما يميز الأهلي أنه يعرف أولاده.



• استقال المشرف، وأعتقد أن سبب التكتل ضد الأهلي من قبل بعض الأهلاويين بسبب المشرف زال، ووجب الآن أن توضحوا للكل أهلاويتكم الطيبة والحلوة والسمحة بدعم الأهلي والوقوف مع النادي في معزل عن المشرف وحاشية المشرف والمطبلين.



• أما أنا فسأظل كما أنا مطبلاً لمن يخدم الأهلي، وداعماً لكل أهلاوي، ومحترماً كل المراحل بما فيها مرحلة ما بعد منصور، إذا كانت هناك مرحلة ستأتي في الغد القريب أو الغد البعيد.



(2)



لا تعاتبني.. وحاول نبرتك لا تخونك



‏موقفي.. مرت عليه وجيه ما يعرفها



‏والله ان الدمعه اللي شفتها بعيونك



‏كانت بعيني ولكن ما قدرت اذرفها



• ومضة:



‏احتفظ بجزء منك لا يقرأه العابرون.

*نقلا عن عكاظ السعودية