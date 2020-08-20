مطلوب حكام من المرّيخ!

في الموسمين الأخيرين، كان الهجوم حاداً على عدد كبير من الحكام الأجانب الذين يستقطبهم اتحاد كرة القدم لقيادة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الرغم من حديث اتحاد الكرة عن أنه يحرص من خلال لجنة الحكام على اختيار حكام النخبة وأسماء كبيرة للحضور إلى الملاعب السعودية.

في المقابل فإن من ينظر لتصريحات معظم رؤساء الأندية، ومنهم رئيس النصر السابق سعود آل سويلم وحتى الرئيس الحالي صفوان السويكت، يستغرب هذا الهجوم، وشخصياً قادني الفضول للبحث في سيرة معظم الحكام قبل إعطاء أي حكم تجاه تصريحات رؤساء الأندية أو تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة.

معظم الحكام الذين يأتون لقيادة مباريات الدوري السعودي هم من حكام النخبة العالميين، بل يمكن التأكيد على أن الأسماء التي تقود المباريات الحاسمة والمهمة مثل مباريات "الدربي والكلاسيكو" هي أسماء كبيرة ولها وزنها وحضورها الكبيرين أوروبياً وعالمياً.

لا أفهم لماذا تتقدم إدارة النصر في الموسم الماضي بطلب إبعاد مجموعة من الحكام أحدهم هو السلوفيني دامير سكومينا الذي قاد مؤخراً مباراة برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ، وكذلك الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي قاد مباراة مانشستر سيتي وليون الفرنسي وكلا المباراتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لن يكون هذا النوع من المباريات الأوروبية أصعب من قيادة مباريات في الدوري السعودي مهما بلغت تنافسيتها، ذلك أن تلك المباريات تجمع فرقاً عالمية ولها متابعيها من مختلف أصقاع الأرض علاوة على الطبيعة التنافسية لمثل هذه المباريات، وفي المقابل فإنه من المثير للاستغراب والسخرية أحياناً ألا يحظى هؤلاء الحكام الكبار بالقبول في ملاعبنا.

لا أعلم ماذا يريد بعض رؤساء الأندية وهم الذين يرفضون أي تواجد للحكم السعودي حتى في غرفة تقنية الفيديو، فإن كان الحكم السعودي غير مرغوب به، والحكام الأجانب العالميين غير مرحب بهم فمن أين يأتي اتحاد الكرة بحكام مميزين؟!

ليس ثمة سبب وجيه لمثل هذه التصريحات سوى أن هؤلاء الرؤساء يريدون لفت الأنظار عن فشلهم وفشل إداراتهم في تحقيق الانتصارات داخل الملعب، ولعل ذلك يعيد للأذهان تصريح رئيس النصر الأسبق الأمير فيصل بن تركي عندما أكد أنه يلجأ لـ"الأكشن" لتغطية فجوة ضعف فريقه.

أمام كل ذلك لا يجب أن تكون مثل هذه التصريحات مستفزة لأحد أو مثار استغراب لأي متابع، فالكل يعلم أن هذه الأحاديث هي مجرد محاولة لصرف الأنظار عن فشل معين، وأن هؤلاء الرؤساء سيهاجمون أي حكم يقود مباريات فرقهم وإن كانوا حكاماً من المريخ، طالما أن فرقهم عاجزة عن الفوز وحصد الألقاب بقدراتها الفنية داخل الملعب.

*نقلا عن الرياض السعودية