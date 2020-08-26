أخطاء الحكام بعد «الكورونا»

شهدت بعض الجولات من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم ودوري الدرجة الثانية أخطاء تحكيمية أثرت على سير بعض المباريات، ما جعل الجماهير الرياضية ومسؤولي الأندية تخرج من صمتها جراء تلك الأخطاء، وقد تعالت الأصوات داخل الأندية مطالبة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم بتقويم الأخطاء وإيجاد حلول عاجلة لها، رغم أن لجنة الحكام تعمل جاهدًا على تقليل الأخطاء، ويجب ألا نغفل جهود اللجنة من أجل الارتقاء بحكامنا المحليين، وتشكر على جهودها.

مستوى التحكيم بعد الكورونا لم يكن أحد يتوقعه، فهناك أخطاء لحكام الساحة والمساعدين ممن لديهم خبرات تراكمية في مجالهم، الكلام لا يشمل جميع الحكام ولكن البعض منهم يحتاج إلى مطالعة أو مشاهدة المباريات الذي يديرها حتى يقف على حجم وكمية الأخطاء المرتكبة من قبله، والبعض الآخر يحتاج إلى نظارة طبية لتساعده على اكتشاف الأخطاء القريبة والبعيدة، فهناك أخطاء تكون قريبة منه ولكن لا يحرك ساكنًا لها. لدينا حكام ومساعدون لهم صيت وسمعة تحكيمية، لكنهم وقعوا في أخطاء حكام مبتدئين، وهم وقت التمثيل الخارجي يديرون المباريات بامتياز مع مرتبة الشرف والكل يشيد بأدائهم.

همسة

الأخطاء هي جزء من اللعبة، ولكن إلى متى ستستمر تلك الأخطاء المكلفة؟ وإلى متى تدفع الفرق ثمن تلك الأخطاء؟ فالأندية تصرف الكثير من الأموال لشراء لاعبين محترفين، وعقود لاعبين محليين ومدربين ومعسكرات تكلف الشيء الكثير، ويأتي حكم وينسف كل تلك المصاريف بصافرة أو راية ترفع في غير محلها!



*نقلاً عن الأيام البحرينية