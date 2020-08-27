انهيار التعاون !

• انهيار المبنى التعاوني لم يكن على طريقة بنائه إطلاقًا..!



• فالبناء استغرق زمنًا رأينا فيه ارتفاع طوابقه عبر مواسم توالى فيها العمل بإتقان فكان لزامًا على نتاجِه أن يكون مُحكَماً بل إنه وصل إلى حد المُدهِش..!



• الخروج عن منطقة الظل والوصول إلى أعالي قمم الترتيب وتحقيق كأس الملك ومشاركة قارية..



• أضف إلى ذلك كتابة نتائج تاريخية ومستويات غير منسية أكسبت الفريق هيبةً ومن قبلها كاريزما داخل وخارج المستطيل.



• ثم ماذا..؟



• ثم فجأة.. ودون سابق إنذار تم الانهيار..!



• انهيار لم تسبقه لافتة: (المبنى آيل للسقوط)..



• بلا تصدّعات وقتية أو شروخ عينية ودون سماع أي جرس لإنذار فاجأنا الخبر: (التعاون انهار)..



• هكذا.. بغتة..!



• في حالة كهذه أعتقد ولستُ أجزم إلا أني أذهب باتجاه إصبع إشارة نحو (حجر زاوية) فارق المكان..!



• كتلة من قوة كانت الإدارة تتكئ عليها تحولت إلى فراغ..



• مَن..؟ لماذا..؟ وكيف..؟ كلها أسئلة لستُ أملك لها أي جواب..



• فتسبيبي للأمر مجرد قراءة عن بُعد.. تعليل غير معلوماتي، بالإمكان وصفه بالتخمين.. اختيار مِن متعدد لم أجد في قائمته غير هذا الخيار..!



• ولذا.. وإن صح التخمين، فأعتقد جازمًا هذه المرة أن (إعادة) ملء فراغ حجر الزاوية هو الحل للترميم أولاً ومن ثم استعادة البناء كما كان..



• أما الحلول الأخرى -إن وُجدت- فظني بها ستكون مجرد مسكنات لآلام آخرها (إلهاء) عن العلة لا (إنهاء) لها..!



*نقلاً عن عكاظ السعودية