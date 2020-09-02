فهد: «أكيد نقدر» !

استوقفني تصريح فهد المولد بعد اللقاء الأخير..
• بعد انتهاء إيقاف هذا الفهد سُئلت أكثر من ألف مرة: «أتراه يعود كما كان»..؟
• لم تتغير إجابتي قط بقولي: «فهد من قلة قليلة جداً تُجيد اللعب تحت الضغط»..!
• أعود لتصريحه عقب مباراة الفتح وعبارة: «أكيد نقدر»، والتي أردفها: «بمشيئة الله» حين كان السؤال عن مواجهة النصر..
• بمثل هذه النبرة الصوتية لا بد أن يتحدث القائد..
• الذهاب نحو (النصر) بعينٍ شاخصةٍ على (العدالة) معناه وصول حتمي إلى هزيمة..!
• بث الثقة لا بد أن يكون عبر أعلى موجة..
• نعم.. «أكيد نقدر».. ليش لا..؟ ولكنها تحتاج لبذل كل ما لديكم وعن آخره..
• تعادلتم مع الفتح وعلى أرضه وبنقص لاعب بل وكنتم أقرب للفوز.. لماذا..؟
• لأنكم كنتم (تقريباً) في الموعد..
• وحين خسرتم من الأهلي وأبها والوحدة وضمك و.... ذلك لأنكم لم تكونوا هناك أصلاً..!
• حسناً.. ماذا عن الآن..؟ والساعة تشير إلى آخر لحظة.. لحظة كتلك التي تسبق فتح مظلة (إنقاذ) لمن يهوي من ارتفاع مئة عام..!
• لا مجال للخطأ.. أو التهاون.. ولا حتى العذر الواحد ولن أقول الأعذار..
• هو الوقت لكلمةٍ فصْل ينتهي بها أتعس الفصول في تاريخ هذا الكيان..
• فإما أن تقولوها الآن، أو...
• أتمنى أن لا أكتب ما بعد هذه الـ (أو) إطلاقًا..!
*نقلاً عن عكاظ السعودية