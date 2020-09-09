سنفقد أكثر من ديربي

تختتم الليلة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي ذهب “لقبه” للهلال ونال النصر “وصافته”، وودعه “رسمياً” العدالة والحزم..

ـ جمال الدوري السعودي في “إثارته” التي استمرت حتى الجولة “الأخيرة” ومازال الجميع ينتظر هوية الهابط الثالث ومصير البطاقات الآسيوية، وهذه الإثارة تمنح هذا الدوري “الفخم” الكثير من الوهج داخلياً وخارجياً..

ـ تملك فرق الأهلي والوحدة والرائد والفيصلي ـ ترتيباً ـ فرصة الظفر بالبطاقة الآسيوية “المباشرة” أو حتى عبر “الملحق”، وإن كانت حظوظ الفيصلي هي الأقل والأكثر تعقيداً..

ـ الأهلي يتميز عن البقية بأنه “الوحيد” الذي يملك فرصتين للظفر بالبطاقة الآسيوية.. إما عبر المركز الثالث أو الرابع في سلم ترتيب الدوري، أو الحصول على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين..

ـ ننتظر الليلة الإثارة وسباق البطاقات الآسيوية..

ـ أما على صعيد الهبوط “ثالث الهابطين” فهناك 4 فرق مهددة بالهبوط، وهذه الفرق “ترتيباً” هي ضمك والفيحاء والتعاون والاتحاد.. حديثي هنا “حسابياً” وليس “منطقياً”، وعلينا أن نتعامل بفكر “الحساب” وكل الاحتمالات القائمة..

ـ أتمنى أن يبقى الأفضل والأجدر والكرة في الملعب ومن يريد أن يبقى عليه أن يفوز.. ما تشبع إلا إذا أكلت بيدك..

ـ بهبوط العدالة سنفقد “ديربي الأحساء بين الفتح والعدالة”، وبهبوط الحزم سنحرم من تنافس “قصيمي” يجمع الحزم بالرائد والتعاون، بل إننا قد نفقد “ديربي بريدة” فيما لو هبط التعاون.

ـ إذا هبط ضمك فسنفقد “ديربي الجنوب”، الجميل والمثير الذي يجمع ضمك وأبها وهذا الديربي “كأي ديربي آخر” يزيد من إثارة وحماس الدوري في نسخته المقبلة..

ـ لو هبط الفيحاء سنفقد “ديربي سدير” الذي يجمع الفيصلي بالفيحاء، بينما لو هبط الاتحاد فسنفقد “ديربي جدة” الذي يجمع الأهلي والاتحاد ويعتبر “مع ديربي العاصمة بين النصر والهلال” أهم “ديربيين” في تاريخ الكرة السعودية..

ـ إثارة مرتقبة الليلة في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.. ليلة “الفرح” ببطاقة آسيوية.. وليلة “الحزن” وذرف دموع الهبوط والمغادرة..

ـ جماهير كل ناد ستتابع مباراة فريقها المفضل الذي تنتمي له، بينما ستتنقل “الجماهير المحايدة” بين القنوات لمتابعة الإثارة والتنافس وآخر النتائج ومن ظفر بالبطاقة ومن خسرها ومن هبط ومن بقي لموسم جديد..

ـ مستمتعون بهذه الإثارة وهذا التنافس، لكن المحزن أننا سنفقد “أكثر من ديربي” في الموسم المقبل، “وربما” يعود لنا “كلاسيكو الشرقية” في حال نجح القادسية في تحقيق حلم الصعود..



*نقلاً عن الرياضية السعودية