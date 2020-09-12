بطولات حسمها التحكيم..

• أقسمَ ذات حوار الزميل صالح بن علي الحمادي على الهواء مباشرة أن كل بطولات الهلال التي حققها بالتحكيم..!

• هذا القسم جاء في سياق حوار فيه رأي ورأي آخر، واتخذ من هذا القسم الجمهور الرياضي حجة يتم الاعتداد بها متى ما دعت الحاجة.

• أعرف دون شك ماذا يعني الزميل صالح الحمادي من ذاك القسم، لكن غيري لا يعرف، وأخذه إلى حيث تتجه الشبهات..!

• أوضح الزميل صالح الحمادي المقصد، وحاول من خلال ديوانية النشاما أن يشرح هدفه، ولم يستجب الجمهور لمبررات وتبرير صالح، لاسيما أن القراصنة استغلوا ذلك القسم مع لقطات مريبة، وعنونوه بلا فظ فوك يا صالح..!

• ماذا لو قلت أن هناك بطولات خسرها الأهلي بفعل التحكيم، وأقسمت على ذلك، بل وقدّمت كل النهائيات التي سُرقت من الأهلي، هل سأجد آذاناً صاغية..؟

• وأقصد بالآذان الصاغية المنابر ومن يقودها ومن يحرسها، أما الجمهور فيعرف أن هناك مستفيداً وهناك متضرراً من التحكيم بعيداً عن قسم الحمادي أو قسم (الشمراني)..!

(2)

• قد أقبل أن يفرح ضمك ببقائه مع الكبار، وقد أتفهم دموع بعض لاعبي التعاون فرحاً بالبقاء، لكن لا يمكن أن أقبلها من الاتحاد ولا من لاعبي الاتحاد ولا من جماهير الاتحاد ولا من إعلام الاتحاد؛ لأن الاتحاد في نظري كبير وإن صغّره الاتحاديون الجدد..!

• كنت أنتظر آسف من هذا الجيل لجيل محمد نور بدلاً من تلك التصريحات التي أغضبت الكبار، ولم ترضِ الصغار..!

(3)

• إن خسر الأهلي استحضروا المشرف، وإن فاز استحضروا غيره، وفي الحالتين لست مع هذا الطرح، بل مع الأهلي وما يخدم الاهلي مع يقيني أن الأمير منصور بن مشعل هو كل المرحلة، ومن أراد أن يتأكد يسأل من هو الداعم الأول للأهلي في هذا الوقت تحديداً، ومن أحضر طارق كيال، ومن أحضر فلادان..؟

• من حقكم تحبون من تريدون، لكن لا تبخسوا الأوفياء وفاءهم..!

(4)

• ‏هناك نوعان من الناس يخبرانك أنك لا تستطيع تغيير هذا العالم: النوع الأول هو ذلك الذي يخاف من تجربتك، والنوع الآخر هو الذي يخاف من نجاحك..!

•ومضة:

‏أخذ من - العمُر التجارب: وينعاد

‏في خاطري، نفس السؤال الرمادي!

‏ليه البشر - تبكي على موت الأجساد

‏وإن ماتت.. قلوب المخاليق: عادي؟



*نقلاً عن عكاظ السعودية