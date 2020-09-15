النصر.. الكتاب باين من عنوانه !

قبل أسابيع من فوزه باللقب القاري وتأهله لكأس أندية العالم سألني مذيع في برنامج رياضي لماذا تمنيت فوز الهلال بدوري أبطال آسيا؟، أجبت: "فضلا عن كونه منجزا سعوديا فإن النصر لا يهتم كثيرا بالبطولات الخارجية، ولا ببلوغ كأس أندية العالم التي مثل فيها القارة الصفراء لأول مرة العام 2000، تمسكوا بأسبقيتهم عن منافسهم التقليدي (الهلال) سنوات طويلة بذلك واكتفت جماهيره بترديد عبارة "العالمية.. صعبة قوية"، وظلوا متفاخرين بتلك الأولية العالمية، فلا يعدون العدة الكافية لخوض البطولات الآسيوية كما يجب، وربما يؤدي تحقيق المنافس للقب الآسيوي ومشاركته في مونديال الأندية لشحذ همة إدارته، وأعضاء شرفه والالتفات نحو البطولة الأقوى آسيويا، خصوصا وأن الفريق النصراوي حقق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

بالفعل ما شاهدناه في الأشهر الأخيرة من تحركات وصفقات محلية، وأجنبية تؤكد أن النصر يجهز الأسلحة المناسبة لخوض غمار البطولات المقبلة ومنها دوري أبطال آسيا بصورة مختلفة، نحن لا نتحدث عن النسخة الحالية المستمرة والتي تقام مجمعة في الدوحة، ويخوض النصر مباراة أمام سباهان الإيراني اليوم، فلا يزال الفريق رغم تدعيم الصفوف بحاجة للمزيد والانسجام، لكن التوجه على طريقة (الكتاب باين من عنوانه) يؤكد أن الموسم المقبل سيكون للنصر فيه نصيب من الحضور الفني والتواجد في سجل البطولات.

ما يقدمه أعضاء شرف النصر هو دعم كبير للكرة السعودية، ويتناغم مع توجه وزارة الرياضة في استقطاب أبرز النجوم للدوري السعودي، وعلى الآخرين أن يباركوا الخطوة ويشحذوا همم أنديتهم وأعضاء شرفها في سباق شريف هدفه الارتقاء بالكرة وجمالياتها وصولا لتمثيل أكبر وأقوى لأنديتها في المحافل القارية.



*نقلاً عن الرياض السعودية