تفاصيل غرق الأهلي

• إلى الآن وربما إلى أيام قادمة لم يكشف لنا الاتحاد السعودي للسباحة أسباب معاملته للأهلي الذي جرده من لقب هو الأحق به ومنحه للاتحاد تحت مبرر غير قانوني.

• أيها الاتحاد القوي هات منطوق اللائحة لكي أقدمها نيابة عنك لمن «هالهم القرار».

• وإن لم تفعل وتأتي لنا بنص واضح وصريح سأقدم للكل هنا وفي كل المنابر الواقع كما هو أرقاماً ومكاتبات تحفظ للأهلي حقوقه أما أن نعلق ما حدث على مشجب تغريدة من حساب اتحادكم قلتم فيها: «انتهاء مباراة الاتحاد والأهلي في ‏الإياب كما انتهت بالذهاب لصالح الاتحاد للتناقص الكبير في عدد لاعبي الأهلي بسبب الإصابات الإيجابية المتسارعة، وقد رأت اللجنة الفنية إيقاف المباراة بعد البداية مباشرة لعدم التكافؤ! وبهذا يتوج فريق الاتحاد بالمركز الأول وفريق الأهلي الوصيف» فهذا صعب!

• الحقيقة من داخل الأهلي:

- في البدء.. إصابة اثنين من الفريق بكورونا.

- تم رفع خطاب لاتحاد السباحة بتأجيل المباريات النهائية بسبب الإصابات وتم إبلاغ اتحاد السباحة في الخطاب بإمكانية تزايد الأعداد بإصابات كورونا خلال الساعات القادمة لأن أعضاء الفريق يتمرنون مع بعضهم.

- تم إلغاء التمرين وبلغنا جميع اللاعبيين بعمل فحص كورونا.

- وفي أعقاب الفحص اكتشفنا ٦ حالات جديدة صار المجموع ٨ لاعبين من أصل 13 لاعبا.

- وفي هذه الحالة خاطب النادي الأهلي اتحاد السباحة بطلب تأجيل المباريات تقديراً للظرف الصحي للاعبين ولكن رفض اتحاد السباحة طلب الأهلي وأصر على إقامة المباريات في موعدها.

- ولتنفيذ قرار الاتحاد يقول إداري الفريق ماجد با مفلح: غادرنا إلى المنطقة الشرقية ولعبنا دور الأربعة مع الصفا بخمسة لاعبين وفزنا من أصل 13 لاعبا، 7 أساسيين و6 احتياطيين فماذا نسمي هذا أيها الأحبة؟

- ويضيف بامفلح: تأهلنا إلى النهائي وتم إبلاغ اتحاد السباحة بتأجيل النهائي ما دام تحدد الطرفان في المباراة النهائية إلى وقت آخر وتكون في جدة على اعتبار أن طرفي النهائي أهلي واتحاد وتم الرفض من اتحاد اللعبة!

- ويكشف إداري الأهلي حقيقة النهائي ويقول حضرنا يوم الجمعة (مباراة الذهاب) في الصالة الرياضية.. اتضحت عندنا حالة إصابة لاعب درجة حرارته ٣٨ وتم استبعاده وبقي فقط 4 لاعبين وأمام ذلك اجتمعت اللجنة وقررت أن تقام المباراة بنزول الفريقين في المسبح ويصفر الحكم ببداية المباراة ويتم إنهاء المباراة في نفس الوقت!

- ويزيد ماجد بامفلح في كشف ما تعرض له الأهلي بقوله: وكذلك مباراة الإياب السبت وصلنا الصالة واتضح إصابه لاعب آخر من عندنا تقلص العدد إلى ٣ لاعبين (حارس ولاعبين اثنين) وتكرر سيناريو الذهاب نزّلوا الفريقين، طبعا نادي الاتحاد بكامل لاعبيه، والأهلي نزل بثلاثة لاعبين فقط!

الحكم صفر بداية المباراه وبنفس الوقت إنهاء المباراة!

• هذا ما حصل من اتحاد السباحة للأهلي وبقية التفاصيل ننتظرها من الاتحاد نفسه الذي للأسف لم يحترم الأهلي ولم يقدر إنسانياً ما تعرض له لاعبوه من إصابة بفايروس كورونا.

• أحترم الأهلي ممثلاً في إدارة اللعبة وحلمها على تلك المواقف من اتحاد السباحة وحضورها إلى الدمام (مُكرهٌ أخوك) وفي النهاية يتم تتويج الاتحاد بصورة مهينة لذاك الحلم.



*نقلاً عن عكاظ السعودية