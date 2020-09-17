“البريميرليغ” تحت المجهر

* ظهر ارسنال بصورة رائعة في أول مباراة له أمام فولهام في افتتاح مباريات الدوري الانجليزي لهذا الموسم، إذ تمكن من الفوز بثلاثية بيضاء، وقدم الفريق طوال مجريات المباراة العديد من اللمحات والجمل التكتيكية الجميلة التي تعكس العمل الرائع للمدرب الشاب ارتيتا.

يكاد يكون قرار إدارة النادي بتعيين ارتيتا كمدرب للفريق منذ منتصف الموسم الماضي هو القرار الوحيد الصائب الذي اتخذته الإدارة طوال السنوات القليلة الماضية، فمن الواضح أن ارتيتا سيقوم بعمل كبير مع الفريق خصوصا إذا ما قامت الإدارة بتقوية الفريق ببعض الصفقات قبل انتهاء الميركاتو، لذلك من المنتظر أن تشهد جماهير الارسنال هذا الموسم فريقا بارزا يستطيع المنافسة على المراكز الأولى في الدوري.

* من الواضح ان مدرب ليدز يونايتد القدير بيلسا يثق كثيرًا بإمكانات فريقه ومن الواضح كذلك ان لديه تصورا كاملا عن جميع الفرق في البريميرليغ لاسيما الكبيرة منها، فقد صرح قبل مباراة ليفربول بأنه فريقه سيكون قادرًا على مجاراة حامل اللقب، وصدق فيما قاله، إذ ظهر ليدز بصورة جميلة أمام الليفر وتمكن من تسجيل 3 أهداف، ولولا سذاجة بعض المدافعين في ارتكاب الأخطاء لربما تمكن ليدز من تحقيق المفاجأة في ظهوره الأول.

وترفع القبعة لهذا المدرب ولهذا الفريق الكبير، فعودته للبريميرليغ بعد غياب طويل ستضفي الكثير من الإثارة والمتعة.

*مما لا شك فيه أن إدارة نادي تشيلسي كانت الأبرز في تحركات سوق الانتقالات وتمكنت من الحصول على العديد من اللاعبين من أصحاب الجودة العالية على غرار زياش، هافيرتز، فيرنر وسيلفا، الذين من المنتظر أن يعطوا الإضافة الكبيرة للفريق هذا الموسم من اجل المنافسة على اللقب وليس الاكتفاء بالتأهل لدوري الأبطال كما حدث الموسم الماضي، فهذه التعاقدات الكبيرة لا تقوم بها إدارة إلا ولديها طموح كبير بدفع الفريق خطوة للأمام من أجل المنافسة على الألقاب وبكل قوة.

واذا ما نجح لامبارد في استخراج افضل من يملكه لاعبيه الجدد ووظفهم بالشكل الصحيح فإن البلوز سيكونون اكبر مهددين لليفربول ومانشستر سيتي في صراع التنافس على لقب البريميرليغ. احذروا البلوز!!

*نقلاً عن البلاد البحرينية