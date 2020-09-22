عملاق الحالة وقلالي سعد سالم

فقدت الأوساط الرياضية والكروية في مملكة البحرين يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020م عملاق الحالة الكابتن سعد سالم جمعة، حيث نشأ سالم وترعرع في قرية قلالي، المعروفة بناسها الطيبين. لعب المرحوم لنادي الحالة في عصره الذهبي والمدجج بالنجوم، حيث انتقل من قريته قلالي، في منتصف السبعينات، بعد أن مارس الكرة في شرق المطار من منطقة قلالي.

يذكر أن المرحوم في عام 1971 انتقل للعب مع فريق النهضة (البحرين حاليًا)، حيث لعب في فريق الأشبال تحت إشراف المدرب سلطان المقهوي لمدة موسم واحد، وبعدها تم ترفيعه إلى فئة الشباب، بعدها قرر الكابتن شناف فيصل ضمه لفريق الأول ليلعب أولى مبارياته مع المحرق المدجج بالنجوم، وقد انتهت تلك المباراة 1/‏1.

في سنة 1973 عاد الحارس العملاق سعد لفريقه قلالي ليلعب معه موسمًا واحدًا، بعدها توقف عن اللعب، ومن ثم انتقل إلى نادي الحالة في عام 1975، وقد عاصر الحارس الفذ -رحمة الله عليه- عمالقة نادي الحالة الذي يعشقه كعشق قيس لليلى، وفي تلك الحقبة لعب بجانب سعد رمضان صخرة دفاع الحالة، وعبدالله بوحمود، وسالم حامد، وإبراهيم بحر، إبراهيم زويد، رياض رشدان، يوسف تلفت، نبيل إبراهيم، إبراهيم زويد، وعبدالشهيد رضي، بالإضافة إلى الهداف كامل غيث، وكوكبة أخرى لعبت بجانب المرحوم سعد سالم.

حقق العملاق سعد سالم مع ناديه الحالة بطولة كأس الأمير (كأس الملك حاليا) في مواسم 1980/‏1981 وبطولة دوري الممتاز 1981/‏1982م، وعاصر المرحوم نجوم الأندية البحرينية أحمد بن سالمين، سلمان شريدة، حسن زليخ، فؤاد بوشقر، خليل شويعر، حسن علي، محمد الزياني، محمد بهرام، سلطان المقهوي، نظير الدرازي، وغيرهم من نجوم الكرة البحرينية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

للعلم نقول إن الكابتن سعد سالم أو كما يحلو لعشاقه تسميته العملاق الحلاوي أنه أول حارس بحريني يحترف بالخارج وتحديدًا بدولة قطر مع فريق التضامن الذي كان ضمن أندية الدرجة الثانية في عام 1988 تقريبًا وصعد مرة ثانية إلى أندية الدرجة الأولى باسم فريق أم صلال، وقد ساهم بمعية زملائه في الصعود لمصاف الكبار، ثم عاد للحبيبة البحرين ولعب مع قلالي حتى اعتزاله الكرة سنه 1988/‏1989م، هذه المقتطفات وصلتنا من أحد أبناء الحالة الغيورين.



*نقلاً عن الأيام البحرينية