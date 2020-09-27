برشلونة في متاهة الضياع !

*كان يبدو مستغربا قرار ادارة نادي برشلونة بالتخلي عن المهاجم الاورغوياني لويس سواريز لصالح اتليتكو مدريد خصوصا وانه لم يكن نقطة ضعف في الفريق ولم يكن يجب ان تشمله تغييرات الثورة المزعومة التي تنوي الادارة احداثها بالفريق الكاتلوني!.

سواريز ورغم اصاباته الكثيرة في الموسم الماضي الا انه كان عاملا حاسما في الكثير من المباريات التي خاضها برشلونة..وبالتالي كان قرار التخلي عنه بهذه السهولة ليس في صالح الفريق بتاتا.. فسواريز ورغم تقدمه قليلا بالعمر الا ان وجوده مع الفريق في المرحلة القادمة يبدو امرا ملحا خصوصا في ظل شح المهاجمين المميزين في العالم اجمع..فبكل تأكيد من سيأتي بعد سواريز لن يكون اجدر وافضل منه او بأفضل الاحوال سيقدم نفس مردوده في قيادة الهجوم البرشلوني!!.

كان من الاولى ان تفكر الادارة بالتخلي عمن يشكلون نقاط ضعف حقيقية بالفريق قبل التفكير بالتنازل عن سواريز..فبرشلونة بحاجة لتقوية الخط الدفاعي كثيرا والذي كان نقطة ضعف واضحة في المواسم الاخيرة..لذا كان يجب ان يكون اول المغادرين هو بيكيه الذي اصبح عالةً على الفريق..ومن ثم محاولة التعاقد مع البديل المناسب له..قبل التفكير بتقوية اظهرة الفريق التي ايضاً بحاجة لتعزيزات جديدة بعد خروج سميدو بإتجاه ولفرهامبتون الانجليزي.

من ناحية اخرى..الى متى سيتم الاعتماد على بوسكيتس؟..الم تدرك الادارة بعد انه انتهى ولم يعد بإستطاعته تقديم المزيد؟..لماذا الاصرار على الابقاء عليه بل واعتماده اساسيا في التشكيلة رغم ان كل فاهم لتفاصيل كرة القدم يعلم يقيناً انه لا يستحق التواجد في التشكيلة اكثر من ذلك؟!!.

في النهاية ورغم تبقي ايام معدودات على انتهاء فترة سوق انتقالات اللاعبين ومن الممكن ان تقوم ادارة برشلونة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين القادرين على تقوية الفريق..الا انه حتى ذلك اللحين..يعتبر عمل الادارة لحد الان فاشلا..وان الحديث عن القيام بثورة مزعومة ما هي الا للاستهلاك الاعلامي لا اكثر!!.



*نقلاً عن البلاد البحرينية