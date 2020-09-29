«كانو» و«جان».. إنجاز متميز

تحقيق فريق كرة السلة بالنادي الأهلي لبطولة زين للدوري العام للموسم الحالي إنجاز جديد ومتميز يضاف لإنجازات كرة السلة الأهلاوية التي استطاعت بعد سنوات غياب طويلة تحقيق البطولة خاصة وأنها بطولة اختطفت من فم الأسد المنامي الذي احتكر الفوز بها لعدة سنوات.

إن هذا الإنجاز الأهلاوي قد يكون له طعم مختلف يحسب لقائد السفينة الأهلاوية والرئيس الحالي للنادي خالد إبراهيم كانو الذي وصل التاريخ من أوسع أبوابه كأول لاعب في كرة السلة يحقق البطولة لاعبًا ورئيسًا للنادي، وكانت له إسهامات متعددة طيلة سنوات طويلة احتكر فيها النادي الأهلي هذه البطولة المفضلة وسجل من خلالها أرقامًا كبيرة التي استطاع منافسه التقليدي أن يحققها طيلة السنوات الماضية على الرغم من قوة المنافسة التي دخل فيها على الخط ثالث المنافسين المحرق ومن بعده الحالة، هذا الإنجاز في عهد الرئيس الحالي للأهلي ومن عمل معه من مجلس إدارة النادي وجميع من عمل معهم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبي الفريق الذين كانوا في مستوى المسؤولية واستطاعوا بقيادة المدرب الشاب وابن الحالة الكابتن أحمد جان أكد مدى قدرة وكفاءة المدرب الوطني أحمد جان في قيادة الفريق الأهلاوي للفوز بالبطولة، وهو إنجاز يحسب له في تحقيق البطولة على مستوى الكبار لأول مرة رغم أنه حقق كأس البطولة التنشيطية من قبل إلا أن هذه البطولة لها طعم مختلف ومميز دخل من خلالها تاريخ اللعبة وفرض اسمه كأسد نجومها في هذا المجال.

مبروك للأهلاوية هذا الإنجاز، ومبروك للأخ العزيز والقائد الأهلاوي خالد كانو ما حققه شخصيًا لتاريخه الرياضي والذي أكد بأنه قادر على تحقيق هذا الإنجاز الذي جاء متزامنًا مع نهاية فترة من فترات انتخابات مجلس الإدارة.

مبروك للابن العزيز أحمد جان تحقيق هذه البطولة وتسجيل اسمه بحروف بارزة في تاريخها ليؤكد بأنه قادر على قيادة الفريق بحرفنة تؤكد بأن أبناءنا البحرينيين لديهم الكفاءة والقدرة التي يتمتع بها أبناء بلادنا العزيزة وأنه قادم وبقوة على الساحة السلاوية كأحد المدربين القادمين للمرحلة المقبلة.

أمنياتي للجميع في اللعبة الجماهيرية الأولى للصالات بالتوفيق والنجاح وتجاوز الظروف الحالية الصعبة التي نعيشها التي استطاع من خلالها اتحاد اللعبة برئاسة الأخ طلال كانوا أن يسير الأمور حسبما تتطلب ظروفنا الحالية من أمور مهمة حسبما أقرتها حكومتنا الرشيدة وتوجيهات وزارة الشباب والرياضة التي قدمت كل الدعم والمساندة للاتحاد على الرغم من الظروف الصعبة.



*نقلاً عن الأيام البحرينية