ديون الأندية «من وراها» ؟

• ينتهي عام ويأتي آخر وديون نادي الاتحاد تتضاعف وسط غضب جماهيره التي أرهقتها الأرقام وأتعبت الاتحاد.

• الأهلي والنصر والهلال على خطى الاتحاد لكن بدرجة أقل، وإن كنت أخاف على الأهلي أن ترتفع فيه فاتورة الديون وهو خوف مبرر.

• ولكي تبدو الأرقام أكثر إقناعاً للجماهير والرأي العام يجب أن تقدم لنا الاجتماعات القادمة للجمعيات العمومية للأندية الحقيقة رقما يتلو رقما لنعرف ماذا تخبئ لنا القوائم المالية المنتظرة.

• السؤال لماذا الإدارات في الأهلي والاتحاد تغطي على بعض إن كان هناك ما يستوجب إعلانه بدلاً من سكوت يفسر على أنه علامة رضى.

• إذا كنت يا رئيس الاتحاد وضعت يدك على حقيقة هذه الأرقام وأسبابها فمن المفترض إيضاحها حتى لا تكون قرباناً لأخطاء أنت في غنى عنها، وما يقال لك يقال لرئيس الأهلي الذي ينبغي أن يقدم للجمعية حقيقة ما نسمع من ديون منتظرة بدلاً من أن يترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.

(2)

• ملف الديون المتراكمة يجب أن يفتح ويقدم على طاولة وزارة الرياضة التي حتماً ستصل إلى حقيقتها وما وراء هذه الحقيقة من غموض.

• الأندية تستنزف بشكل مؤلم والأرقام تتضاعف والمتضرر من كل هذا رياضة الوطن التي يجب أن نحميها من أي غشاش ولم أقل غيرها.

(3)

• أعرف كما تعرفون أن رياضتنا تدار من خلال وزير حليم وهادئ ورزين وجابر عثرات كل الأندية يؤمن كما هي القيادة العليا للوطن أن العدو الأول الذي نحاربه جميعاً الفساد ومن هذا المنطلق أثق أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لن يسمح للمدعو فساد بأن يتمدد في الرياضة.

(4)

• ‏#بندر_بن_سلطان.

‏تخيل فقط تخيّل! أنك رأيت ما رأى، عشت ما عاش، كنت طرفاً في - أو شاهداً على - أسرار العالم!

‏وأنك في السبعين.. وشريط كل قصة، كل حادثة، أي شيء، يجول في ذاكرتك!

‏هذه حياة مرهِقة، وأثقل وأضخم مما قد يريدها أي أحد! (مدهش!)

• التوقيع: عبدالله ثابت

(5)

• احذر من الاستمرار في العلاقات المليئة بالألم والاستفزاز وسوء الظن وعدم الثقة، فصبرك عليها سيفتك بصحتك نفسياً وعصبياً وسيقتلك تدريجياً.

• ومضة

• يقول ‏تشيخوف: لم أَعلم يوماً أَن الخُذلان قاسٍ جداً لدرجة أن تشعر بالشفقةِ على نفسِك.

نقلاً عن عكاظ السعودية