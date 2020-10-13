فيتوريا ومواهب النصر!!

أكثر من 10 لاعبين نصراويين انتقلوا لسبعة أندية مختلفة منها ستة في دوري المحترفين إما بالإعارة أو الانتقال النهائي، وهذا يكشف التحول الكبير في القيمة الفنية التي أصبح عليها النصر اليوم، ربما ينظر البعض لهذا الاستغناء باعتباره إخفاقا في اختيار القادمين من أندية أخرى، أو عدم نجاح المواهب التي خرجت من الدرجات السنية لعدم استمرارهم في النصر، لكن كرة القدم تعرف أن الأقوى هو من يبحث دائما عن الأفضل، ومن يعمل على التعزيز، وفي ظل الدعم المنقطع النظير من أعضاء الشرف وما خلفه من فتح الباب لإدارة النادي بمراجعة ملف اللاعبين المحليين والأجانب شاهدنا تفوقا نصراويا في الفوز بأهم الصفقات المحلية في الأسابيع الماضية، جعل من الجهاز الفني يفكر جديا في الاستغناء عن لاعب المحور البرازيلي بيتروس فربما يكون رحيله طريقا للاستفادة بتقوية مركز آخر بعد التعاقد مع الدولي علي الحسن.

عرف الدوري السعودي التأثير المباشر للاعب الأجنبي المميز، وكل من حقق الدوري كان أثر الأجنبي كبيرا، لكن النصر اليوم وفي ظل اختلاف أنظمة الاتحاد الآسيوي التي لا يزيد اعتماد الفرق فيها سوى على أربعة فإن التركيز على العنصر المحلي في النصر بات أكبر من ذي قبل، بعد أن أصبحت بطولة دوري أبطال آسيا فعلا هدفا نصراويا اعتبارا من النسخة المقبلة.

وطالما مر الخروج الأخير من الآسيوية بسلام دون أن تؤثر نتائجها على استقرار إدارة النادي وجهازه الفني بقيادة فيتوريا وسط دعم شرفي لا يتوقف، فإن جماهير النصر موعودة بحضور أكثر قوة لفريقها في الموسم الجديد.

نتحدث عن أكثر من 10 لاعبين نصراويين تم انتقالهم وإعارتهم، ولا يزال آخرون قريبين من المغادرة قيمتهم الفنية عالية في مقدمتهم عمر هوساوي ويحيى الشهري، ومع خروج لاعب الوسط عبدالعزيز الدوسري من قائمة المغادرين وهو الأمر المستغرب مع إعارة مواهب واعدة، وفي ظل عشرات الأسماء الموجودة تبقى عملية الاختيار النهائي مسؤولية الجهاز الفني.



*نقلاً عن الرياض السعودية