هل من حزم يوقف العبث؟

منذ موسمين والأندية السعودية تتفنن في الارتجالية على صعيد وضع الإعلانات على قمصان الفرق؛ فبعد الضوابط المدروسة التي أسست لها الرابطة في عهد طيب الذكر محمد النويصر بدأنا نشاهد عشوائية عجيبة رغم أن إدارة الرابطة الحالية وضعت ضوابط ولائحة تسويقية، لكن التطبيق وفرض النظام على الجميع متفاوت بسبب عدم تقيد بعض الأندية!!

ومن يشاهد قمصان بعض الأندية السعودية سيتوقع أنه لا يوجد نظام وسيطالب بلائحة تطبق على الجميع بكل حزم وعدل واحترافية، رغم أن اللائحة موجودة فعلياً، لكن بعض الأندية تتفنن في مخالفة النظام حيث إن بعضها يوجد لديها تسعة رعاة على القميص (مخالف لنظام الرابطة) والبعض الآخر لديه سبعة رعاة (مطابق لنظام الرابطة)، وهناك أندية لديها عدد أقل أو أكثر من الرعاة بناءً على جهود تلك الأندية التسويقية.

على الصعيد الشخصي أتمنى أن يوحد تطبيق النظام على الجميع، بحيث يحدد عدد الرعاة بخمسة رعاة على القميص، دون أن يكون هناك سماح لأي نادٍ بإضافة إعلان مخالف للائحة على القميص. كما أتمنى أن يكون بداية التطبيق من الموسم المقبل بحيث يعمم على الأندية قرار ملزم بعدد محدد من الرعاة وفي أماكن محددة، ويستثنى من ذلك الأندية التي لديها عقود لأكثر من موسم، بشرط أنه بمجرد انتهاء عقودها الحالية يبدأ تطبيق النظام الجديد عليها وبكل حزم، وهنا سنضمن توحيداً للشكل وتساوياً لفرص الأندية أمام الرعاة مما يرفع من قيمة رعايات الأندية في المستقبل القريب.

أما ترك الأمور بهذا الشكل فسنشاهد مزيداً من العشوائية التي ستقلب قمصان الأندية السعودية إلى كراسة رسم تشوه المنظر وتقلل من قيمة الإعلان على القميص.



*نقلاً عن الرياض السعودية