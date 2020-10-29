أوروبا تحت المجهر

* الكلاسيكو الإسباني كشف كثيرا من نقاط ضعف مدرب برشلونة كومان؛ بسبب وقوعه في العديد من الأخطاء الفنية التي تسببت بخسارة اللقاء بلا عناء كبير لريال مدريد!!.

برشلونة كان يعاني من البطء في التحضير وفي سرعة التحول من الدفاع للهجوم.. كذلك فإن كومان تأخر كثيرا في إجراء التبديلات.. وعندما أجراها لم تكن صحيحة على الإطلاق؛ لأنها سهلت الأمور على دفاع ريال مدريد.. فكان شعور أي مشاهد للقاء أن كومان غيَّر من أجل التغيير فقط!!. كومان لازال في بدايته ولا يمكن إطلاق الأحكام عليه منذ الآن.. لكن بشكل عام برشلونة إلى حد الآن لم يقنع بعد!!.

* للمباراة الثالثة على التوالي يتعثر يوفنتوس في الدوري الإيطالي بإحرازه التعادل الثالث أمام هيلاس فيرونا، وهذا لم يحدث للسيدة العجوز منذ زمن طويل!!. لاشك ان بيرلو كما هو كومان لا يمكن الحكم عليه في بداياته.. وبالطبع هو سيكون بحاجة لوقت أكثر حتى يكشف كل ما في جعبته، لكن عجز يوفنتوس عن تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية سيجعل بيرلو يعيش تحت وطأة الضغوطات القاتلة، فالإعلام الإيطالي لا يرحم وسبق أن كان له دور كبير في الإطاحة بالكثير من المدربين، فعلى بيرلو تدارك الوضع سريعا والخروج من هذه الدوامة الشائكة!!.

* مباراة أخرى يعاني فيها تشيلسي ويفلت من خسارة مستحقة أمام مانشستر يونايتد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي.

المانيو كان الأفضل في أغلب فترات المباراة وكانت نواياه واضحة في البحث عن الفوز، ولكن التوفيق خانه، بينما تشيلسي ظهر بصورة باهتة ولم يقدم ما يشفع له للفوز في هذا اللقاء.. ويكفي أن تعرف معاناة تشيلسي في هذه المباراة أن الحارس ميندي كان هو نجم الفريق بفضل تصديداته المميزة لبعض الكرات الخطرة!!. لامبارد اصبح في مأزق كبير ويجد صعوبات كبيرة في إدارة الفريق خصوصا في كيفية إدماج الوافدين الجدد بسرعة مع الفريق!!.

*نقلاً عن البلاد البحرينية