تيكي تاكا!

بطريقة التيكي تاكا.. هات وخذ..الأمور صعبة صديقي القارئ الجميل.. ولا أريد أن أزيد الحمول.. ترمب أم بايدن.. ما لنا دخل..! ما لنا دخل؟.. نعم.. حسب الموقف.. نتعامل.. لا يهم الوجوه.. المهم التزامك.. بالخطة.. 163.. كاتيناتشو.. إيطالية.. دفاعية.. لكن.. احذر.. احذر الطليان.. 244.. معتدلة.. 334.. هولندية.. جميلة.. المعنى.. ماذا تغير؟.. لا شيء.. الوجوه لا تعني أي شيء.. الإدارة هنا وهنا.. تتعامل..حسب كل موقف.. معطياته.. بالتالي نتائجه.. شكراً.. نقطة!

* لأول مرة ربما في تاريخ كرة القدم، اختصت السعودية، بـ»فكرة فنية» رائعة بالتنسيق بين وزارة الرياضة - وزارة الثقافة، في عام الخط العربي.. لاعبو الدوري السعودي للمحترفين، ينزلون الملعب..في مشهد جميل.. على الظهر تجد الأسماء بالخط الثلث - الكوفي - لا أعلم.. لكنه رائع.. حتى الأجانب.. إيفر بانيغا..مارتينيز.. جيوفينكو.. مشهد جميل.. يوازي هدف جميل.. قبل بداية المباراة حتى!

* بعد توتنهام وأمازون، الوثائقي، ويوفنتوس مع نتفليكس.. الآن أصبح ديفيد بيكهام هو أول لاعب كرة قدم يتعاقد مع شبكة تلفاز لتقديم مسلسل خاص عنه، لماذا؟ الكلام قلناه كثيراً من قبل، الذكاء، الاستثمار في الإرث، حتى بعد الاعتزال.. بسنوات طويلة!، إرث حتى يمكن لأبناء النجم الرياضي «الذكي» الاستفادة منه.. إعلامياً في حياتهم الخاصة، ومادياً.. صفقة النتفليكس قيمتها 21 مليون دولار.. الفقرة إهداء لكثير من لاعبي هذه الأيام.. الذين لا يخرجون حتى سِنْت واحد من حساباتهم الملايينية!

* جا له كورونا! تريند.. من هو.. كثيرون.. الاحتمالات الآن أن يظهر لك أي إسم..في أي وقت، بالرغم من إصابة كل هؤلاء وتعافيهم: بيرلسكوني رئيس ميلان ورجل المافيا الإيطالي العتيد، سيميوني، نيمار، مبابي، وزير الدفاع الإيطالي باولو مالديني وابنه، لا أعرف ظروف أبيه تشيزاري!.

زلاتان إبراهيموفيتش..كريستيانو رونالدو..لا نعرف حتى الآن كيف تعافوا..ما ملاحظات المحيطين، ولم هذا الغموض.. جا له.. ثم راح.. وما دور الأطباء وعلماء منظمة الصحة في معرفة أي شيء - من لاعبي الكرة المصابين وهم كُثَّر- «مفيد» في الخط العلاجي لهذا الأخضر الصغير المُدَوَّر.. المُحَيِّر!

* لماذا تراجع النصر، سوقياً.. أي من حيث القيمة المالية للاعبيه، كان هذا هو السؤال من الوسط الرياضي منذ أيام، نقول دائماً : أن العملة ذات وجهين، مالي.. وفني، لو نظرت الآن لجدول الدوري السعودي، ستجد إثباتاً لهذا.. و.. تساؤلات ومناقشات في البرامج والديوانيات.. الإثبات هو: النصر في المركز الأخير.. بعد ثلاث جولات.. لن يظل هناك.. ولكن بنسبة تقترب من الـ80 في المائة في رأيي.. لا فرصة على اللقب.. ربما الهلال أو الأهلي أو الاتحاد.. أو..الفتح.. أو الشباب.

- التيكي تاكا انتهت.. وصلنا للمرمى.. أنتَ والشبكة.. الحارس غير موجود.. بباطن القدم.. عزيزي القارئ!

*نقلاً عن الجزيرة السعودية