منذ 2014 وأنا أعمل في القطاع الرياضي كمستشار ومدرب في الإدارة والتسويق، قبل أن أصبح رئيساً تنفيذياً لإحدى الشركات الرائدة في المجال الرياضي، وقد جمعتني ظروف العمل في المجال الرياضي بأشخاص مبدعين كل في مجاله لكن إبداعاتهم كانت بعيدة كل البعد عن الأضواء، لذا سأتطرق في هذا المقال لبعض الأسماء التي تعمل في التسويق الرياضي بالأندية وفي الشركات الراعية كإنصاف لهم وكدعم معنوي قد يتيح لهم خدمة الرياضة السعودية في أماكن أخرى يكون الاحتياج لهم فيها أكبر.

وكي لا أظلم أحداً، فمن الضرورة أن أوضح بأن في الأندية مبدعين كثر في مجالات إعلامية وفنية وإدارية لكنني سأركز هنا على الشباب المختصين في التسويق بحكم احتكاكي المباشر بهم ومعرفتي الكبيرة بأعمالهم وجهودهم، وأبدأ بالأندية التي يوجد بها أسماء مميزة تشرفت بالعمل معهم كطلال الرشيدي وعمر التركي في نادي الفيصلي، ومشعل السفاعي من نادي النصر، وطارق المسلم في نادي الرائد، وموفق السقاط من نادي الاتحاد، فهؤلاء الشباب هم فعلاً نماذج مضيئة تجتهد لخدمة أنديتها في المقام الأول وخدمة أنفسها عبر التعلم والتطور السريع والمدهش مما أدخل في قلبي الاطمئنان بأن هؤلاء الشباب هم نواة مميزة لإدارات التسويق في الأندية، صحيح أن مشعل السفاعي سبق البقية في المجال حيث إنه ابن السوق وهذا ساعده على إضافة الكثير لنادي النصر على الصعيد التسويقي والاستثماري، إلا أن ذكر اسمه هنا كان لغرض إنصافه كاسم أضاف لناديه الكثير ومتوقع منه الأكثر.

أما على صعيد الشركات فهناك نجوم شركة الوفاق سابقاً (يلو) حالياً عبدالله العرفج الشاب المميز الذي كانت له بصمة واضحة في مشروع الرعايات الذي تبنته إدارة الشركة العليا كتوجه يحسب للشركة، والتي أنشأت فريقاً شاباً بإشراف العرفج وإبداعات محمد الشهري وعبدالله الصقر مشكلين فريق تميز في تقديم مشروع يلو للرعايات بشكل رائع.

وفي هذا المقال تعمدنا ذكر أسماء بعض مبدعي التسويق في الأندية وفي إحدى الشركات، لا لشيء ولكن رغبة منا في أن تستفيد الرياضة السعودية من هؤلاء الشباب الذين أراهن على أنهم مكسب لأي مكان يعملون فيه، خصوصاً وأن هناك احتياجاً لمثل هذه الأسماء في وزارة الرياضة وفي الاتحادات واللجنة الأولمبية.

ختاماً نتمنى كل التوفيق للرياضة السعودية في تحقيق مزيد من الإنجازات التي تحتاج للمزيد والمزيد من الأسماء المميزة المتقدة بالحماس والإخلاص وحب الإبداع.



*نقلاً عن الرياض السعودية