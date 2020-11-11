الأبيض من جديد

يدخل الأبيض الإماراتي التجمع الرابع في عهد الكولومبي بينتو، ويعد المعسكر الحالي الأفضل من بين التجمعات السابقة، والأسباب عدة، أبرزها بدء المسابقات المحلية وتحديداً بطولة الدوري، وارتفاع المعدل اللياقي والخروج من مرحلة الركود الكروي، ما أعطى المدرب مساحة واسعة لمشاهدة اللاعبين عن قرب والوقوف على المستوى الفني والبدني للمجموعة القادرة على تنفيذ الفكر الخططي الذي سيعتمد عليه المدرب في تجاوز مطبات التصفيات المزدوجة.

حسب العُرف الكروي فإن الأداء الفني الذي يقدمه اللاعبون في المسابقات المحلية، هو المعيار الأساسي والأهم في عملية اختيار عناصر المنتخب، وبالنظر إلى القائمة الأخيرة والتي صاحبها الكثير من الجدل في الوسط الرياضي، أرى أنها جاءت متوازنة ومتوافقة مع متطلبات المرحلة باستثناء عدم استدعاء لاعب الخبرة إسماعيل مطر، والذي يقدم أداءً مبهراً ومستوى فنياً يفوق بعض العناصر التي تم استدعاؤها، بالإضافة إلى امتلاكه خاصية القيادة، والتي ينفرد بها اللاعب.

منتخبنا سيخوض خلال التوقف الدولي الحالي، مباراتين، غداً وفي 16 من الشهر الجاري، أمام منتخب طاجيكستان أولاً وبعد ذلك منتخب البحرين الشقيق، وهنا لابد من الإشادة بعمل اتحاد الكرة في استغلال التوقفات الدولية والنجاح في توفير المباريات الودية رغم صعوبة الأوضاع الراهنة، لإتاحة الفرصة الكاملة للجهاز الفني قبل الشروع في عملية التقييم الكاملة والتي أتمنى ألا تطول، حتى لا نبكي على اللبن المسكوب.

نقطة في الدائرة

التصريح الإعلامي للاعب إسماعيل مطر بشأن عدم اختياره جاء بحجم وقيمة ونضج لاعب يحمل لقب الأسطورة.



*نقلاً عن البيان الإماراتية