ما صرح به المدرب الكولومبي بينتو لصحافة بلاده بعد قرار إقالته من تدريب منتخبنا الوطني، لم يكن مستغرباً، فقد سبقه العديد من المدربين الذين عملوا في أنديتنا ومنتخباتنا في ذلك بمجرد إقالتهم من مناصبهم، وجميعهم اتهم لاعبي المنتخب بالسلبية، سواء من ناحية الالتزام أو السلوكيات العامة داخل الملعب وخارجه، وما قاله بينتو بأن اللاعبين ينامون حتى الواحدة ظهراً، ويتدربون الساعة السابعة مساء، سبقه في ذلك الإيطالي زاكيروني الذي قال إن اللاعبين ينامون متأخراً، ولا يتناولون فطورهم، وقبله اشتكى السلوفيني كاتانيتش الذي قال كيف أُدرب لاعبين يسهرون حتى الصباح، وما بين حقيقة تلك التصريحات التي ذهبت جميعها في الاتجاه نفسه ونحو إدانة لاعبينا، يتضح أن أغلب المدربين الذين توالوا على تدريب المنتخب، اتهموا اللاعبين باللامبالاة وعدم الالتزام بعد تفنيشهم، بينما لم يتحدث أي منهم عن تلك السلوكيات أثناء توليه المسؤولية، فما حقيقة وواقعية تلك الاتهامات؟ ولماذا لم يتم التطرق إليها إلا بعد الإقالة؟ وهل هي رد فعل طبيعي من المدربين بسبب الإقالة أم أن ما ذهب إليه المدربون حقيقة؟ وإن كانت المسألة نسبية ولا تشمل جميع اللاعبين.

في الحقيقة لا يجب التغاضي عن تصريحات المدربين بخصوص سلوكيات بعض لاعبينا وليس جميعهم، رغم أن المسألة نسبية وليست عامة أو جماعية، ما يعني أن هناك لاعبين غير ملتزمين، ولكن ليس جميعهم، في الوقت الذي تمثل فيه تلك الاتهامات إدانة واضحة للمدربين الذين لم نوفق في اختيارهم، ومثل تلك التصريحات دليل إدانة على فشلهم، ومع أن لاعبينا محترفون ضمنياً، وجميعهم مرتبط بعقود احترافية إلا أن، واقعياً، الاحتراف لم يغير كثيراً من طبيعة لاعبينا، ولا تزال الغالبية العظمى منهم يمارسون الهواية بصيغة الاحتراف، أي إن الاحتراف ليس سوى عقد يربط بين طرفين يتحول من خلاله اللاعب من هاوٍ إلى محترف، وإن كان الاحتراف على الورق فقط.

ليس كل ما تحدث به المدربون الذين انتهت علاقتهم بالمنتخب الوطني غير واقعي، وبعض ما تطرقوا إليه من الواقع، ويجب التعامل معه لا التغاضي عنه.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية