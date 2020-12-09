الأبيض ونقطة التحول

لقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم مع لاعبي المنتخب الوطني جاء في وقت حساس ومهم, خصوصاً بعد أن فضّت لجنة المنتخبات الشراكة مع المدرب الكولومبي بينتو, بالإضافة إلى قرب استئناف التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

لاعبو الأبيض يمتلكون خبرات واسعة تشكّلت من تجارب متنوعة جاءت من المعسكرات وخوض المباريات الودية والرسمية وتنوع المدربين الذين أشرفوا عليهم, سواء في الأندية أو المنتخب. اللاعبون الدوليون هم أدرى الناس بأمور الأبيض ونقاط قوته وضعفه, وهم النقاد الحقيقيون الذين يستطيعون تشخيص العلل وليس تخيلها أو صناعتها, كما أنهم يمتلكون مفتاح الحل الرئيس.



مبادرة رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس بالاستماع إلى اللاعبين بعد تغيير 5 مدربين يجب أن تكون نقطة تحول للمنتخب من حيث الأداء والنتائج, فجمهور الكرة الإماراتية لم يشعر بالاطمئنان على حال الأبيض منذ فترة طويلة, وعليه فإن عشاق الأبيض ينتظرون منتخبهم بروح جديدة في الأيام المقبلة.. منتخباً يعيد بناء جسور الثقة مع محيطه ويقول كلمته بصوت عال أمام منافسيه في التصفيات, فالأبيض فيه ما يكفي من النجوم الذين باستطاعتهم تغيير الصورة وإعادة الوهج الذي كان مشعاً خلال فترة المهندس مهدي علي.

الرأي العام الرياضي على ثقة تامة من أن اتحاد الكرة يوفر كل أسباب النجاح للمنتخب, ويهيئ بيئة عمل مناسبة للاعب والإداري والمدرب, وليس هناك أي تقصير في هذا الجانب, لذا على اللاعبين الاستفادة من هذا الدعم وقبول التحدي, فالمواهب وحدها هي التي تصنع الإنجاز, وثقتنا كبيرة من أن كل لاعب يمثل الأبيض هو موهوب يستطيع تحقيق طموحات جمهوره.

قدم اللاعبون الدوليون ونخبة من الموهوبين الشباب أداء مميزاً في الجولات الماضية من دوري الخليج العربي, وعليه يجب استثمار هذا التوهج المحلي وتوظيفه لصالح المنتخب في التصفيات.

هناك فرصة واعدة للأبيض بعبور مجموعته الحالية, لكن هذه الفرصة تحتاج إلى مزيد من العمل والإصرار على تحقيق الإنجاز المرحلي.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية