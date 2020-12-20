• عبث.. إهانة.. تشويه.. هذا ما يحدث للأهلي.



• اغتيال شخصية كيان.. طمس هوية كيان.. إلغاء تاريخ.. فمن يشاركني البكاء على الأهلي الذي كان.

• ما يحدث للأهلي وفي الأهلي وحول الأهلي أشبه بحرب «قطّاع طرق» كل واحد يقول «وين حصتي؟».

• قلتها: الأهلي نشأ على الأبوية فقالوا أنت تطبل وأنت وأنت... إلخ.

• هذه تركيبة الأهلي منذ سيرته الأولى.. لا بد من وجود كبير يحميه، وكبير يداريه، وكبير يحل مشاكله، فمن يقول يا كبار الأهلي أنا لها؟

• الإدارة -أي إدارة- مجتهدة وتتحرك في إطار محدد.. به تسدد وتقارب وسيظل الحال كما هو، تأتي إدارة وترحل أخرى والأهلي إلى الهاوية.

• ما ترونه حالياً هو بداية الهاوية والخوف ليس من هاوية اليوم بل من كارثة الغد.

• سأكون أشجع من غيري وأقول إن رفض عودة أي كبير للأهلي هي طبخة أهلاوية رأيناها مع عودة منصور بن مشعل، الذي تم العمل على إبعاده من أجل اقتسام الكعكة.

• الأهلي بات مصدر رزق منذ أن غادره الأمير خالد بن عبدالله، ويدرك رئيس الأهلي وأعضاء إدارته ماذا أعني.

• التغطية على كوارث ما بعد خالد بن عبدالله هي من ساهم في توزيع دم الأهلي بين القبائل.

• خذوا هذه الرسالة: «العمل التخريبي اللي حصل في السنوات الماضية كبير لن يصلحه تعيين شخص من غير أدوات في يوم وليلة».

• هذه العبارات التي وضعتها بين قوسين وصلتني من عضو شرف أهلاوي عاش فصول حياته بمختلف مراحلها العمرية في الأهلي رداً على رسالة مني تصرخ بتعبي «الأهلي خذلنا».

• وبعد الإمعان في رسالتي ورد هذا الأهلاوي الكبير تيقنت أننا كلنا خذلنا الأهلي.

• ولا يمكن وسط هذا التغول الذي يحاصر الكيان من أصحاب رؤية «حصتي كم؟» أن ينهض الأهلي ما لم يكن هناك من يحمي الأهلي من شبكة «حصتي أولاً».

• يا رئيس الأهلي إذا ضاقت عليك أنت وإدارتك فلماذا لا تطلب عقد جمعية عمومية ومن ثم تضع الحقيقة كما هي على طاولة الأعضاء، فصمتك أو تقبلك هذا الوضع ضحيته الكيان.

• الأهلي ينهار يا رئيس الأهلي على كافة الصعد وأربأ بك أن تكتفي بترميم فريق تفكك ومن ثم يعود سيناريو السقوط.

• أعرفك أميناً وأعرفك نبيلاً وقبلها عاشقاً ولهذا أتوسم فيك خيراً بحل ما يجب أن يحل بأي طريقة كانت.

• فمن عادوا بعد رحيل الأمير منصور بن مشعل هدفهم إغلاق ملفات تدينهم وليس حباً فيك أو في الأهلي.

• أكرر بل وأطالب وألحّ في الطلب ابحثوا يا أعضاء جمعية الأهلي عن كبير يحمي ناديكم من أهلاويين وليس غيرهم هم من يعبث به من أجل المال.

• الاصطفاف ضد منصور بن مشعل أتمنى أن يتم تفعيله ويكون اصطفافا مع النادي والبحث عن كبير يحميه.

• السؤال لماذا جفت الأقلام وطويت صحف النقد بعد منصور بن مشعل واختفت القروبات؟ هل الهدف فقط إبعاد أي كبير ليعبث الصغار؟

• أعيدوا للأهلي رمزيته وخصوصيته، أو أن الحال سيكون أكثر سوءاً.

• أقول هذا حباً في الأهلي وخوفاً على إدارة أخشى أن تكون ضحية أوصياء مع أول هزة ربما ينقلبون ضدها.

• وهل أدركتم الآن حقيقة إصراري على ضرورة إيجاد كبير للأهلي يكون بمثابة حل أي مشكلة تعترض الأهلي بل ويحميه من أناس استغلوا الفراغ للعب على أكثر من محور؟

• أخيراً ركزوا في ما بين الأقواس «العمل التخريبي اللي حصل في السنوات الماضية في الأهلي كبير لن يصلحه تعيين شخص من غير أدوات في يوم وليلة».



*نقلاً عن عكاظ السعودية