أوروبا تحت المجهر

الجميع اتفق على أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي قامت بأفضل سوق انتقالات من بين جميع الأندية الأخرى، إذ تعاقدت مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق الكبير، والجميع اتفق كذلك ان مدرب الفريق فرانك لامبارد سيحتاج لبعض الوقت حتى يدمج الوافدين الجدد مع بقية اللاعبين في الفريق، لكن الوقت قد طال كثيراً مع الوصول الى منتصف الموسم تقريبا ومازال لامبارد عاجزا عن إظهار البلوز بالصورة المطلوبة!!.



فمن غير المعقول أن يعجز تشيلسي عن تحقيق أي فوز على اي فريق من ضمن العشرة الأوائل في جدول ترتيب البريميرليغ، ومن غير المقبول أن حتى الانتصارات التي حققها البلوز على الفرق من النصف الآخر من الترتيب لم تكن مقنعة إلى حدٍ كبير!!.



وعلى الرغم من أن ذلك لا يبدو أن لامبارد سيكون مهدداً بالاقالة من تدريب تشيلسي على الاقل في الوقت الراهن لإنه يحظى بثقة كبيرة من رئيس النادي ابراموفيتش، بيد أن على لامبارد



أن يعي تماما ان إبراموفيتش يمتاز بإن صبره ينفد بسرعة على المدربين حتى لو كانت ثقته بهم عمياء!!.



في نهاية شهر نوفمبر الماضي صرح مدرب فريق يوفنتوس الايطالي اندريا بيرلو أن مراحل التجربة قد انتهت وانه حان الوقت لظهور فريق السيدة العجوز بالشكل المرضي الذي اعتاد الظهور عليه في اخر تسع سنوات..لكن يوفنتوس لازال في مرحلة تذبذب في المستوى وغير قادر على تحقيق الاستمرارية في الانتصارات!!.



تصريح بيرلو ينافي واقع الفريق تماما، فهو لا يزال يتخبط في اختيارات التشكيلات المناسبة ولايزال يتخبط في توظيف اللاعبين الخاطئ ولا يزال يتخبط في إجراء التغييرات الغير صحيحة أثناء سير المباريات!!.

عذراً يا بيرلو أنت حتى الآن لم تثبت أنك تستحق أن تكون مدربا ليوفنتوس!!.



مينو رايولا ظهر بتصريح مثير للجدل عن مستقبل موكله لاعب مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا، إذ أشار رايولا إلى أن بوغبا غير سعيد في مانشستر وأنه يجب عليه تغيير النادي. وأكدت بعض المصادر عن رغبة يوفنتوس وريال مدريد بالتعاقد معه!!.



لكن ما يقدمه بوغبا من مستويات باهتة حاليا تجعل انتقاله الى فريق كبير أمر غير وارد مطلقاً!!.



*نقلاً عن البلاد البحرينية